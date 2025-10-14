D’Angelo: Πέθανε στα 51 του ο θρύλος της R&B, μετά από μάχη με τον καρκίνο

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής της R&B, Michael Eugene Archer, γνωστός στους θαυμαστές του ως D’Angelo, πέθανε σε ηλικία 51 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του σε δήλωση.

Η οικογένειά του ανέφερε την Τρίτη ότι ο τραγουδιστής αφήνει πίσω του μια «παρακαταθήκη από εξαιρετικά συγκινητική μουσική» και ζήτησε από τους θαυμαστές του να γιορτάσουν «το δώρο του τραγουδιού που χάρισε στον κόσμο».

Ο επιδραστικός καλλιτέχνης ήταν γνωστός ως ένας από τους πρωτοπόρους του είδους neo-soul, το οποίο συνδυάζει τη R&B με άλλα μουσικά είδη, όπως η hip-hop και η jazz.

Τα τρία του άλμπουμ τού χάρισαν τέσσερα βραβεία Grammy. Το μουσικό βίντεο για τη μεγάλη του επιτυχία Untitled (How Does it Feel) τράβηξε την προσοχή του κοινού, καθώς ο D’Angelo εμφανίστηκε γυμνός σε ένα μονοπλάνο, ερμηνεύοντας το τραγούδι.

«Το λαμπερό αστέρι της οικογένειάς μας έσβησε το φως του για εμάς σ’ αυτή τη ζωή», ανέφερε η οικογένειά του στη δήλωση που δημοσιεύθηκε από το CBS News.

Ο D’Angelo ξεκίνησε την καριέρα του ως στιχουργός, συνεργαζόμενος με κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως η Lauryn Hill και οι The Roots.

Αναδείχθηκε στη δεκαετία του 1990 με το πρώτο του άλμπουμ, Brown Sugar. Το τραγούδι του Lady από το ίδιο άλμπουμ έφτασε στο Νο. 10 του Billboard Hot 100 το 1996.

Το τραγούδι αυτό τού χάρισε πολλές υποψηφιότητες για Grammy και εδραίωσε τη θέση του στη μουσική σκηνή.