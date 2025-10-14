Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο προπονητής Γιάννης Κόλλιας

Στα 92 του χρόνια πέθανε ο θρυλικός προπονητής, Γιάννης Κόλλιας, ο οποίος και είχε γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με παρουσία σε Ολυμπιακό, Πιερικός, Ολυμπιακός Βόλου, Κόρινθος, Νίκη Βόλου, Παναργειακός, Εθνική Νέων και Εθνική Ελπίδων.

Το θάνατο του Γιάννη Κόλλια έκανε γνωστό, η κόρη του Γεωργία, γράφοντας σε ανάρτησή της τα εξής: «Πατέρα μου, οδηγέ της ζωής μου, φως μου, στήριγμά μου… τα συν και τα πλην μας, πάντα εκεί, πάντα δίπλα μου. Ένα ακόμη πικρό ποτήρι… πέτα, πέτα, πέτα ψηλά και ξεκουράσου».

Ο Γιάννης Κόλλιας είχε αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κυρίως μέσω της συμβολής του στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών, όντας ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1998.

Από το 1971 έως το 1975 διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Νέων, ενώ την περίοδο 1974-1975 ανέλαβε και την Εθνική Ελπίδων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο υποδομών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εργάστηκε σε πολλές ομάδες της χώρας, μεταξύ των οποίων ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός. Eπιπλέον διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής και για τον Ολυμπιακό το 2003.