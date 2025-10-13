«Την είχα προειδοποιήσει» - Τι λέει η πρώην γυναίκα του 43χρονου που επιτέθηκε στην έγκυο

Η πρώην σύζυγος του 43χρονου αποκαλύπτει

Το πανελλήνιο έχει συγκλονίσει η υπόθεση του 43χρονου, ο οποίος επιτέθηκε στην έγκυο σύζυγό του με πιρούνι, προκαλώντας της πάνω από 100 σοβαρά τραύματα σε σώμα και πρόσωπο, με αποτέλεσμα η 38χρονη να κινδυνεύει να χάσει την όρασή της. Μετά τη σημερινή (13.10.2025) απολογία του, ο 43χρονος από τη Γεωργία, που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ από την υπεράσπισή του ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ο 43χρονος είχε βίαιο παρελθόν και βαρύ ποινικό μητρώο, αφού είχε συλληφθεί ξανά συνολικά 12 φορές μέσα σε 13 χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν επιθετικός και είχε πρόβλημα με το αλκοόλ. Συχνά μπλεκόταν σε καυγάδες, ενώ έχει καταδικαστεί και για ληστείες. Η 38χρονη που νοσηλεύεται ακόμη στο «Αττικόν» είναι η δεύτερη σύζυγος του 43χρονου, ο οποίος ήταν παντρεμένος μέχρι πριν 2 χρόνια και έχει και μία έφηβη κόρη. Τόσο η πρώτη του γυναίκα όσο και η κόρη του είχαν βιώσει πολλά σκηνικά βίας από τον 43χρονο, με αποτέλεσμα οι γονείς να χωρίσουν και το κορίτσι να γυρίσει στην γιαγιά του στην Γεωργία. Σήμερα Δευτέρα, η πρώην σύζυγος του 43χρονου μίλησε στην εκπομπή Live News, για το φρικτό περιστατικό με τον σοβαρό τραυματισμό της εγκύου. Έχει βρεθεί και εκείνη στην ίδια θέση και γνωρίζει από πρώτο χέρι το πόσο βίαιος και επιθετικός μπορεί να γίνει ο 43χρονος, ενώ όπως ανέφερε είχε ενημερώσει τη γυναίκα για το «που πάει να μπλέξει», αλλά και μετά το περιστατικό, από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε μαζί με την 38χρονη. «Δεν θέλω να έχω καμία επαφή μαζί του. Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε. Όταν έμαθα ότι είχαν σχέση, της είπα να το σκεφτεί καλά. Της μίλησα σαν γυναίκα προς γυναίκα αλλά δυστυχώς δεν με άκουσε. Εγώ αυτά που έπρεπε να της πω, της τα είπα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ήταν δική της απόφαση και δυστυχώς συνέβη αυτό», είπε η πρώην γυναίκα του 43χρονου.

Και συμπλήρωσε: «Ξέρω ότι σήμερα θα δικαστεί. Δεν ανακατεύομαι. Μόνο αν χρειαστεί βοήθεια αυτή η γυναίκα θα πάω στα δικαστήρια, αλλιώς όχι. Εγώ της έστειλα μήνυμα να της πω είμαι δίπλα της σε ό,τι κι αν χρειαστεί. Όταν είδα τη φωτογραφία έπαθα σοκ. Έκλαιγα και λυπήθηκα πολύ σαν γυναίκα». Για την περίοδο που ήταν ακόμη μαζί με τον 43χρονο, αποκάλυψε: «Έπινε πολύ, ήταν αλκοολικός. Και σε μένα ήταν βίαιος και επιθετικός, αλλά ποτέ τόσο πολύ που να φτάσω νοσοκομείο. Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, όχι φυλακή. Χρειάζεται ψυχίατρο γιατί έχει πρόβλημα στο κεφάλι. Όπως και να ’χει όμως είναι ο πατέρας της κόρης μου οπότε δεν θέλω το παιδί μου να στεναχωρηθεί. Σέβομαι το παιδί μου και γι’ αυτό δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Έχουμε χωρίσει εδώ και περίπου δύο χρόνια. Αλλά χωρίς βία. Καθίσαμε, μιλήσαμε και τελειώσαμε. Από τότε που έφυγα, δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Κι εγώ και η κόρη μου είμαστε καλά. Δουλεύω σκληρά, 24 ώρες το 24ωρο, για να ταΐσω το παιδί μου», είπε η πρώην σύζυγος του 43χρονου.