Προφυλακιστέος ο 43χρονος που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο άνδρας που φέρεται να επιτέθηκε με πιρούνι κατά της εγκύου συντρόφου του τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πρόσωπο.

Ο κατηγορούμενος, γεωργιανής καταγωγής, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αφού πρώτα απολογήθηκε.

Κατά πληροφορίες, αν και δέχθηκε σωρεία ερωτήσεων από τη δικαστική λειτουργό αλλά και από τον αρμόδιο εισαγγελέα, δεν απάντησε σε καμία εξ αυτών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ζητήθηκε από το συνήγορο υπεράσπισης η διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθως ο κατηγορούμενος δεν μιλάει και στο παρελθόν έχει νοσηλευθεί ακούσια σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Το χρονικό

Τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας διακομίστηκε στα επείγοντα του Αττικόν με αίματα σε όλο το πρόσωπο και με τραύματα από πιρούνι.

Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο 43χρονος σύζυγός της, επίσης από τη Γεωργία, στο σπίτι τους στο Ψυχικό, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Η 38χρονη υποβλήθηκε σε εγχείριση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορεί. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, την αστυνομία ενημέρωσε το ΕΚΑΒ.

Ο 43χρονος που σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη βίαιο παρελθόν, πρόβλημα με το αλκοόλ και ιστορικό με ξυλοδαρμούς και ληστείες, συνελήφθη.

Η 38χρονη, που διανύει τον 2ο μήνα κύησης, είναι η δεύτερη σύζυγός του, αφού ο 43χρονος ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει μία κόρη με την πρώτη του γυναίκα.

Ωστόσο, ασκούσε σωματική βία και στις 2 με αποτέλεσμα, η γυναίκα να φυγαδεύσει την κόρη τους στη Γεωργία, έπειτα από μία σειρά βίαιων σκηνικών, και η ίδια να φύγει χωρίς να έχει καμία επαφή μαζί του.