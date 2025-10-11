Επίθεση με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του: «Ήταν άκρως επικίνδυνος» λένε οι γείτονες του 43χρονου

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας για τον 43χρονο άνδρα που «κατακρεούργησε» με ένα πιρούνι την έγκυο σύντροφό του στο σπίτι τους στο Ψυχικό, με πάνω από 100 χτυπήματα σε όλο της το σώμα.

Η γυναίκα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν με τους γιατρούς να προσπαθούν να σώσουν την όραση της 39χρονης εγκύου, που δέχτηκε επίθεση από τον σύντροφό της, ο οποίος όπως φαίνεται ότι και κατά το παρελθόν είχε προκαλέσει ενδοοικογενειακά επεισόδια, ενώ ήταν ο φόβος και ο τρόμος της γειτονιάς που ζούσαν.

Το έμβρυο δεν κινδυνεύει όμως η κατάσταση της υγείας της 39χρονης που διανύει τον δεύτερο μήνα εγκυμοσύνης είναι άκρως επιβαρυμένη, με την ίδια να δίνει μάχη για να μη χάσει την όρασή της.

«Κινδυνεύαμε άπαντες στη γειτονιά»

Ο 43χρονος άνδρας που κακοποιούσε βάναυσα τη σύντροφό του, μέσα σε 13 χρόνια είχε συλληφθεί 12 φορές. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ότι ο 43χρονος είχε παραβατική συμπεριφορά, ενώ ήταν μόνιμα μεθυσμένος.

Υπενθυμίζεται ότι σε βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα τo Mega, φαίνεται ο 43χρονος να πίνει μπύρες σε ένα πεζοδρόμιο λίγο πριν επιτεθεί στη σύντροφό του.

«Τον έχει μαζέψει το 100 από εδώ πέρα με χειροπέδες πάνω από 40 φορές και μόλις τον πήγαιναν μέσα, μετά από μία ώρα τον βγάζανε. Ήταν συνέχεια σουρωμένος και έκανε σπινιαρίσματα και κινδυνεύαμε άπαντες στη γειτονιά. Τι να σας πω, ότι πήρε σβάρνα την πινακίδα πρόπερσι, ήταν πιωμένος και είχε σπάσει το 100 εδώ πέρα πριν από 3 – 4 χρόνια, είχε σπάσει τον ουρανό, έσπασε τα παρμπρίζ και 6 άτομα του βάλανε χειροπέδες στις 11.20 και 4.30 τον είχανε βγάλει. Υπάρχει νόμος; Υπάρχει κράτος; Υπάρχει Αστυνομία; Τι υπάρχει;», είπε και συμπλήρωσε:

«Η γυναίκα του έφυγε, δεν ξέρω πού έχει πάει, ήταν μια πολύ σωστή κυρία με την κόρη του. Εξαιρετική κυρία. Αυτός, και από το σπίτι που έφυγε, τα ξήλωσε όλα, δεν άφησε τίποτα μέσα, δεν ξέρω αν το έχει φτιάξει ο άνθρωπος αυτός, ξήλωσε λεκάνες. Καθότανε στο πεζοδρόμιο εδώ πιο κάτω σε ένα μίνι μάρκετ και έπινε μέχρι αργά τη νύχτα μπίρες. Και σηκωνότανε και πήγαινε πότε από εδώ και πότε από εκεί. Επικίνδυνος, άκρως επικίνδυνος. Περπάταγε εδώ στον δρόμο και οι γυναίκες τον τρέμανε».

Σοκ είχαν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τα βασανιστήρια που έκανε ο ίδιος τόσο στην πρώτη του σύζυγο, όσο και στην κόρη του, η οποία πλέον βρίσκεται στην πατρίδα της την Γεωργία, μακριά από τον κακοποιητικό πατέρα της.