Πάτρα: Τρεις κόρες κατήγγειλαν τον πατέρα τους για ασέλγεια

Μια σοβαρή καταγγελία, ερευνάται στην Πάτρα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας 55χρονος άνδρας, τον οποίο οι τρεις κόρες του κατήγγειλαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους, αλλά και σε βάρος δύο ανιψιών του, όταν τα κορίτσια βρίσκονταν στην ηλικία των 9 έως 11 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις τρεις αδελφές είναι ακόμα και σήμερα ανήλικη, ενώ οι άλλες δύο είναι πλέον ενήλικες και παντρεμένες, σύμφωνα με την εφημερίδα "Πελοπόννησος".

Η υπόθεση σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας και ερευνήθηκε με απόλυτη μυστικότητα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας. Οι αστυνομικοί, έπειτα από την προανακριτική διαδικασία και τη λήψη καταθέσεων, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 55χρονου, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Οι καταγγέλλουσες φέρονται να βρήκαν το θάρρος να προχωρήσουν στη δημοσιοποίηση των αποτρόπαιων πράξεων που ισχυρίζονται ότι βίωναν για χρόνια, όταν οι δύο μεγαλύτερες αδελφές συζήτησαν για πρώτη φορά με τους συζύγους τους και αποφάσισαν να απευθυνθούν στην Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιες περιέγραψαν γενετήσιες πράξεις χωρίς διείσδυση, τις οποίες ο πατέρας τους φέρεται να επαναλάμβανε τόσο σε εκείνες, όσο και σε δύο ακόμα ανιψιές του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γιος της οικογένειας είχε αντιληφθεί όσα συνέβαιναν και ότι, μετά από έντονη αντιπαράθεση, ο πατέρας απομακρύνθηκε προσωρινά από το σπίτι. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε πράξη σε βάρος των παιδιών ή συγγενών του.

Ο 55χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία του βιασμού, καθώς οι πράξεις που περιγράφονται στις καταθέσεις των θυμάτων εμπίπτουν στο συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον ανακριτή, ο οποίος, αφού μελετήσει τα στοιχεία, θα καλέσει τον κατηγορούμενο να απολογηθεί και θα αποφασίσει για την ποινική του αντιμετώπιση.