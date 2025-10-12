Back to Top
Δράμα: Νεκρός 14χρονος που οδηγούσε αγροτικό και ντελαπάρισε

Στο νοσοκομείο ακόμη ένας ανήλικος

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στη Δράμα, μετά από τροχαίο δυστύχημα με ανήλικους το μεσημέρι της Κυριακής 12.10.2025.

Βαρύ είναι το πένθος για τον 14χρονο που έχασε τη ζωή του στο Βώλακα της Δράμας, σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ συνεπιβάτες στο αγροτικό όχημα που οδηγούσε ήταν ακόμη 3 ανήλικοι 13 και 15 ετών που οδηγούσαν στους δρόμους του χωριού.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ, οι ανήλικοι οδηγούσαν στα ορεινά του Βώλακα όταν το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Οι άλλοι δύο ανήλικοι που βρίσκοναν στο όχημα, είναι καλά στην υγεία τους.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

