Θανατηφόρο τροχαίο στη Μύκονο: Νεκρός ένας Πολωνός μοτοσικλετιστής

Στην περιοχή του Ταγκού στη Μύκονο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (11/10) στην περιοχή του Ταγκού στη Μύκονο, με θύμα έναν Πολωνό μοτοσικλετιστή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το cyclades24.gr, ο οδηγός είχε αναπτύξει αρκετά μεγάλη ταχύτητα, όταν ξαφνικά το όχημα εξετράπη της πορείας του και ο ίδιος εκσφενδονίστηκε, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα μάλιστα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο Πολωνός δεν φορούσε κράνος, ενώ φέρεται πως οδηγούσε ένα τρίτροχο Vanderhall Motor Works Santarosa

