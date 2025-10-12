Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Παναγιωτακόπουλος σε ηλικία 103 ετών

Θλίψη στην Κρήνη Πατρών προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Νικόλαου Παναγιωτακόπουλου σε ηλικία 103 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 4:00μ.μ στον ιερό ναο Αγίου Αθανασίου Κρήνης Πατρών

Ο Νίκος Παναγιωτακόπουλος γεννήθηκε το 1922 στο Σαραβάλι Πατρών. Το 1951 παντρεύτηκε τη Χαρίκλεια Παρακεντέ και έζησαν στην Κρήνη μέχρι το 1963.

Απέκτησαν δύο παιδιά, την Ειρήνη που ζει στην Αθήνα και τον Θεοδόση, γιατρό –πνευμονολόγο που ζει στην Πάτρα. Από το 1963 για σαράντα χρόνια έζησαν στην Αθήνα. Το 2003 επέστρεψαν στην Κρήνη.

Πάντα δραστήριος συμμετείχε στην ίδρυση του Φιλοδασικού Συλλόγου της Κρήνης το 1954 και της θεατρικής ομάδας με πολλές επιτυχημένες παραστάσεις στην περιοχή και στην Πάτρα.

Έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή και την έρευνα. Το 1995 εκδόθηκε το βιβλίο του «Κρήνη, το παλιό Βελίζι - οι Λεύκες του 9ου μ.Χ. αιώνα» . Ακολούθησε το «Κάστρο του Σαραβαλίου» , «Άγιος Αθανάσιος Κρήνης» και πολλές ιδιωτικές εκδόσεις με σάτιρες.