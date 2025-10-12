Καβάλα: Νεκρός 51χρονος από εκπυρσοκρότηση όπλου κατά τη διάρκεια κυνηγιού

Kάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εκπυρσοκρότησε το κυνηγετικό του όπλο
Ένας άνδρας 51 ετών έχασε την ζωή του την Κυριακή (12/10) κατά τη διάρκεια κυνηγιού, στην Καβάλα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 51χρονος έπεσε νεκρός ύστερα από εκπυρσοκρότηση όπλου, κατά τη διάρκεια κυνηγετικής δραστηριότητας, στον δήμο Παγγαίου Καβάλας.
Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
