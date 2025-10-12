Καβάλα: Νεκρός 51χρονος από εκπυρσοκρότηση όπλου κατά τη διάρκεια κυνηγιού

Ένας άνδρας 51 ετών έχασε την ζωή του την Κυριακή (12/10) κατά τη διάρκεια κυνηγιού, στην Καβάλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 51χρονος έπεσε νεκρός ύστερα από εκπυρσοκρότηση όπλου, κατά τη διάρκεια κυνηγετικής δραστηριότητας, στον δήμο Παγγαίου Καβάλας.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.