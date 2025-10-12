Back to Top
Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα για διατάρραξη κοινής ησυχίας σε πολυκατοικία

Είχε τέρμα το στερεοφωνικό

Στην Πάτρα, μια γυναίκα συνελήφθη τα ξημερώματα μετά από καταγγελίες για έντονο θόρυβο που προκάλεσε με τη χρήση στερεοφωνικού σε διαμέρισμα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα σε διαμέρισμα που διέμενε, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περίοικων.

