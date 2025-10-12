Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Εξιχνιάστηκαν δύο απάτες σε μίνι μάρκετ

Πάτρα: Εξιχνιάστηκαν δύο απάτες σε μίνι μάρκετ

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβε άνδρα για δύο απάτες με κάρτες paysafe σε τοπικά καταστήματα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Εξιχνιάστηκαν, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών δυο περιπτώσεις απατών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος στις 10-03-2025 και στις 18-03- 2025 μετέβη σε δυο καταστήματα μίνι μάρκετ και ζήτησε από τους υπαλλήλους δυο κάρτες paysafe, συνολικής αξίας 200 ευρώ. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος με χρήση κινητού του τηλεφώνου απέσπασε τα στοιχεία των καρτών, τις οποίες εξαργύρωσε μετά την αποχώρηση του από τα καταστήματα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδήσεις Τώρα

Γάζα: Πλησιάζει η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς- Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τις οικογένειες των Ισραηλινών

Μητσοτάκης: Στο ΥΠΕΘΑ η προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Χιούστον: 16 πτώματα σε ποτάμια- Σύνδεση με τους «Smiley Face Killers»;

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Απάτες Μίνι Μάρκετ Αστυνομία

Ειδήσεις