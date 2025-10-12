Πάτρα: Εξιχνιάστηκαν δύο απάτες σε μίνι μάρκετ

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβε άνδρα για δύο απάτες με κάρτες paysafe σε τοπικά καταστήματα.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Εξιχνιάστηκαν, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών δυο περιπτώσεις απατών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος στις 10-03-2025 και στις 18-03- 2025 μετέβη σε δυο καταστήματα μίνι μάρκετ και ζήτησε από τους υπαλλήλους δυο κάρτες paysafe, συνολικής αξίας 200 ευρώ. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος με χρήση κινητού του τηλεφώνου απέσπασε τα στοιχεία των καρτών, τις οποίες εξαργύρωσε μετά την αποχώρηση του από τα καταστήματα.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
