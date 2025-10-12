Πού θα δείτε το Δανία - Ελλάδα, το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός για τη Basket League και τα προκριματικά του Μουντιάλ

Στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδας δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με μοναδικό στόχο τη νίκη μετά την ήττα από τη Σκωτία. Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 και η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από τον Alpha.

Την ίδια ώρα, ξεχωρίζουν και οι αναμετρήσεις Ρουμανία – Αυστρία (Nova Sports Prime), Λιθουανία – Πολωνία (Nova Sports Start) και Κροατία – Γιβραλτάρ (Nova Sports 1).

Στο μπάσκετ, η 2η αγωνιστική της Basket League φέρνει το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, στις 19:00 (ΕΡΤ2).

Το πρόγραμμα ξεκινά νωρίτερα με την αναμέτρηση ΑΕΚ – Πανιώνιος στις 13:00 και συνεχίζεται με το Περιστέρι – Μύκονος στις 16:00, επίσης από την ΕΡΤ2.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

10:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50 Crete Challenger 1

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

13:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Πανιώνιος GBL

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι Turkish Basketball Super League

13:00 COSMOTE SPORT 8 HD Καντού – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A

13:30 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League

16:00 ΕΡΤ2 Περιστέρι – ΑΟ Μυκόνου GBL

16:00 Novasports Start Άγιος Μαρίνος – Κύπρος UEFA World Cup Qualifiers

18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών Πόλο Α1 Ανδρών

19:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός GBL

19:00 Novasports Start Νήσοι Φερόες – Τσεχία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 2HD Σκωτία – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 1HD Ολλανδία – Φινλανδία UEFA World Cup Qualifiers

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

21:45 ALPHA Δανία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Prime Ρουμανία – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Λιθουανία – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Κροατία – Γιβραλτάρ UEFA World Cup Qualifiers

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λας Βέγκας Έισις – Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Finals