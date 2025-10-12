Πού θα δείτε το Δανία - Ελλάδα, το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός για τη Basket League και τα προκριματικά του Μουντιάλ

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα
Στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδας δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με μοναδικό στόχο τη νίκη μετά την ήττα από τη Σκωτία. Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 και η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από τον Alpha.
Την ίδια ώρα, ξεχωρίζουν και οι αναμετρήσεις Ρουμανία – Αυστρία (Nova Sports Prime), Λιθουανία – Πολωνία (Nova Sports Start) και Κροατία – Γιβραλτάρ (Nova Sports 1).
Στο μπάσκετ, η 2η αγωνιστική της Basket League φέρνει το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, στις 19:00 (ΕΡΤ2).
Το πρόγραμμα ξεκινά νωρίτερα με την αναμέτρηση ΑΕΚ – Πανιώνιος στις 13:00 και συνεχίζεται με το Περιστέρι – Μύκονος στις 16:00, επίσης από την ΕΡΤ2.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
10:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50 Crete Challenger 1
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη
13:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Πανιώνιος GBL
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι Turkish Basketball Super League
13:00 COSMOTE SPORT 8 HD Καντού – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A
13:30 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League
16:00 ΕΡΤ2 Περιστέρι – ΑΟ Μυκόνου GBL
16:00 Novasports Start Άγιος Μαρίνος – Κύπρος UEFA World Cup Qualifiers
18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών Πόλο Α1 Ανδρών
19:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός GBL
19:00 Novasports Start Νήσοι Φερόες – Τσεχία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 2HD Σκωτία – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 1HD Ολλανδία – Φινλανδία UEFA World Cup Qualifiers
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
21:45 ALPHA Δανία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Prime Ρουμανία – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Start Λιθουανία – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 1HD Κροατία – Γιβραλτάρ UEFA World Cup Qualifiers
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λας Βέγκας Έισις – Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Finals
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr