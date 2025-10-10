Εθνική Ελλάδας: Τα σενάρια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026- Πώς μπορεί να πάρει το εισιτήριο

Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο το όνειρο του Μουντιάλ

Η Ελλάδα, μετά το εύκολο 5-0 απέναντι στη θεωρητικά αδύναμη Λευκορωσία, παρουσίασε δύο διαφορετικά πρόσωπα: μια απογοητευτική εμφάνιση στο Φάληρο απέναντι στη Δανία και μια ανταγωνιστική εικόνα στη Γλασκώβη μέχρι το 62ο λεπτό. Παρόλα αυτά, η Εθνική μας γνώρισε δύο ήττες – 3-0 από τη Δανία και 3-1 από τη Σκωτία – και πλέον βρίσκεται τέσσερις βαθμούς πίσω από τις δύο αυτές ομάδες στον τρίτο όμιλο των προκριματικών. Η «γαλανόλευκη» δεν έχει πλέον τον έλεγχο της τύχης της, ούτε για την πρώτη, ούτε για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ του Μαρτίου για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η Εθνική ουσιαστικά θέλει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα για την απευθείας πρόκριση. Ένα είναι το σενάριο και δεν υπάρχει άλλο. Καταρχάς, Ελλάδα, Δανία και Σκωτία θα παίξουν με την Λευκορωσία. Με δεδομένο ότι θα νικήσουν όλοι τους αδύναμους Λευκορώσους, ας δούμε το σενάριο. Η Εθνική με νίκη την Κυριακή στην Κοπεγχάγη πάει στους 6 και η Δανία μένει στους 7. Η Σκωτία αναμένεται την Κυριακή να φτάσει τους 10 με τη Λευκορωσία εντός. Τότε, όλα θα κριθούν τον Νοέμβριο. Η Ελλάδα στις 15 του επόμενου μήνα έχει τη Σκωτία εντός και με νίκη πάει στους 9 βαθμούς και η Σκωτία μένει στους 10. Η Δανία με τη Λευκορωσία εντός θα πάει κι αυτή στους 10. Την τελευταία αγωνιστική, στις 18 Νοεμβρίου η Ελλάδα θα παίξει εκτός με τη Λευκορωσία και λογικά θα πάει στους 12. Αυτό που θέλει είναι στη Γλασκώβη Σκωτία και Δανία να μείνουν στο «Χ» και να φτάσουν μάξιμουμ στους 11 βαθμούς. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα ταξιδέψει η Εθνική ως πρώτη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εξαιρετικά δύσκολο σενάριο βέβαια...

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="qme" dir="ltr">2️⃣ <a href="https://twitter.com/hashtag/GeorgeBaldock?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GeorgeBaldock</a> <a href="https://t.co/tUhL0YgefN">pic.twitter.com/tUhL0YgefN</a></p>— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) <a href="https://twitter.com/EthnikiOmada/status/1976365931719950780?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η δεύτερη θέση Η Εθνική αν δεν γίνει το... θαύμα θέλει φυσικά να πάρει σε τρία ματς πέντε βαθμούς περισσότερους από Σκωτία ή Δανία. Μόνο που δεν την βολεύουν και τα γκολ, διότι πρώτα μετράει η διαφορά των γκολ κι όχι τα ματς μεταξύ των ομάδων, επειδή πρόκειται για διοργάνωση της FIFA. Σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη θέση επίσης θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό την Κυριακή. Αν η Εθνική ηττηθεί στη Δανία τότε η αντίπαλός της και η Σκωτία θα φτάσουν τους 10, η Ελλάδα θα μείνει στους 3 και δεν θα προλαβαίνει με δύο ματς τον Νοέμβριο ούτε τη δεύτερη θέση. Με νίκη θ' απειλεί δεδομένα τη Δανία, που έχει να πάει Σκωτία, αλλά και την τελευταία, την οποία έχει στο Φάληρο και υπάρχει και το Σκωτία - Δανία στις 18/11. Αν η Εθνική έρθει ισόπαλη στη Δανία την Κυριακή, θα φτάσει τους 4 και με δύο νίκες τον Νοέμβριο θα πάει μάξιμουμ στους 10. Η Σκωτία θα είναι στους 10 την Κυριακή και η Δανία στους 8. Η τελευταία θα πάει στους 11 με τη Λευκορωσία τον Νοέμβριο, οπότε η Ελλάδα θ' απειλεί μόνο τη Σκωτία. Σ' αυτό το ενδεχομένο θα θέλει μόνο ήττα στη Γλασκώβη των Σκωτσέζων από τη Δανία. Και πάλι μπορεί να μην φτάνει η ισοβαθμία. Διότι τώρα η Σκωτία είναι σε διαφορά τερμάτων στο +4 και η Ελλάδα στο -1. Το «σκωτσέζικο ντους» για την Ελλάδα στη Γλασκώβη Η Εθνική Ελλάδος προηγήθηκε στη Σκωτία, αλλά μετά δέχτηκε 3 φτηνά γκολ, έχασε με 3-1, έπεσε στην 3η θέση του ομίλου της και πλέον η πρόκριση στο Μουντιάλ της Αμερικής μέσω τον προκριματικών απομακρύνθηκε. Την Κυριακή στη Δανία η Γαλανόλευκη θα πάει για την τελευταία ζαριά καθώς μόνος στόχος είναι η νίκη. Στο 62ο λεπτό η Ελλάδα θα έβαζε το πρώτο γκολ του αγώνα. Έπειτα από ωραία συνεργασία της Εθνικής υπήρξε κάθετη του Μασούρα, ο Τζόλης πέρασε την μπάλα στον Μπακασέτα, ο οποίος έκανε το γύρισμα, ο Παυλίδης εκτέλεσε, η μπάλα κόντραρε και στην επαναφορά ο Τσιμίκας άνοιξε το σκορ με δεξί σουτ, βρίσκοντας πρώτη φορά δίχτυα με την Ελλάδα. Η χαρά των διεθνών μας ήταν πρακτικά μόνο για 2 λεπτά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr">?????? vs 3-1 <a href="https://twitter.com/hashtag/finalscore?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#finalscore</a> <a href="https://t.co/EtXgKKhEvZ">pic.twitter.com/EtXgKKhEvZ</a></p>— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) <a href="https://twitter.com/EthnikiOmada/status/1976390360965447708?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στο 64' η άμυνα μας δεν έδιωξε δυνατά εκτός περιοχής, η μπάλα έμεινε εκεί και ο Κρίστι από κοντά έκανε το 1-1 που έπειτα από VAR check για οφσάιντ μέτρησε. Η Σκωτία στην πρώτη τόσο καλή της φάση βρήκε και το γκολ που ήταν κάπως άδικο από αγωνιστικής πλευράς αλλά αυτό προέκυψε και από την έλλειψη σωστής αντίδρασης από τους διεθνείς μας. Στο 80ό λεπτό η Σκωτία έκανε την ανατροπή και το 1-2. Από την εκτέλεση φάουλ του Ρόμπερτσον η μπάλα «κόλλησε» στην περιοχή και από τις κόντρες έφτασε στον Φέργκιουσον, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Τζολάκη για το 2-1. Και εδώ υπήρξε κάκιστη αντίδραση των παικτών της Εθνικής μας και λανθασμένες τοποθετήσεις και φυσικά και σε σχέση με τις εναέριες μονομαχίες. Στις καθυστερήσεις ο Καρέτσας είχε εξαιρετική κίνηση και σουτάρα που αποκρούστηκε σε μία ενέργειά του που χειροκροτήθηκε και από τους Σκωτσέζους. Στο 93ο λεπτό έπειτα από λάθος του Τζολάκη ήρθε και το 3-1 από τον Ντάικς που πήρε τη μπάλα από τον διεθνή γκολκίπερ καθώς την έχασε ενώ προσπαθούσε να μην βγει η μπάλα κόρνερ.