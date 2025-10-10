Ο Απόλλων Πατρών επενδύει στη νέα γενιά και στηρίζει το μέλλον του βόλεϊ

Με την έναρξη του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Γυναικών της ΕΣΠΕΠ για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, η Ενωση θα παρουσιάσει ένα μικρό αφιέρωμα των ομάδων.

Αρχή με τον Απόλλωνα Πατρών.

Παρακάτω είναι οι τοποθετήσεις του προπονητή του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΑΤΡΑΣ κ. Βάϊου Γεωργιόπουλου , το πώς βλέπει το φετινό πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Γυναικών και τους στόχους της ομάδας του.

"Πώς κύλησε η προετοιμασία της ομάδας σας και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου;

Η προετοιμασία έχει κυλήσει πολύ θετικά με όλες τις παίκτριες στην διάθεση μας και από τα πρώτα φιλικά έχουμε ήδη βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Πιστεύω στην πρώτη αγωνιστική με τα Αστέρια Αχαΐας θα είμαστε πανέτοιμοι για μια μεγάλη μάχη.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που θέτετε για τη φετινή χρονιά — αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο ανάπτυξης του συλλόγου;

Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι. Η ομάδα είναι κατά 90% ίδια με πέρυσι και ο στόχος ήταν η παραμονή όπως και επιτεύχθηκε. Φέτος με ελάχιστες αλλαγές στο ρόστερ θέλουμε να εξασφαλίσουμε την άνετη παραμονή και αν τα καταφέρουμε και έχουμε την τύχη με το μέρος μας να μπούμε και στην πρώτη 6αδα του πρωταθλήματος.

Ο σύλλογος απαρτίζεται από αθλήτριες αρκετά μικρές σε ηλικία και για αυτό τον λόγο επιδιώκουμε να πρωταγωνιστήσουμε και στα αναπτυξιακά τμήματα του συλλόγου Κ-20 και Κ-18.

Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το «κλειδί» της επιτυχίας για την ομάδα σας στο φετινό πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Γυναικών;

Το κλειδί για την επιτυχία της ομάδας του Απόλλωνα την φετινή χρονιά είναι να «κερδίσει» τις νεαρές αθλήτριες του συλλόγου δίνοντας τους χρόνο και παιχνίδια στην πρώτη ομάδα ούτως ώστε να φτάσουν στο μάξιμουμ από τις προδιαγραφές που έχουν.

Πώς αξιολογείτε την ποιότητα και το επίπεδο ανταγωνισμού του φετινού πρωταθλήματος και τι πιστεύετε ότι το χαρακτηρίζει σε σχέση με προηγούμενες χρονιές;

Το φετινό πρωτάθλημα θα είναι τρομερά ανταγωνιστικό και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα διότι όλα τα παιχνίδια θα είναι γεμάτα ένταση. Θεωρώ πως υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί για την φετινή χρονιά (Παναχαϊκή) αλλά πιστεύω πως όλες οι υπόλοιπες ομάδες είμαστε πολύ κοντά μεταξύ μας και αυτό θα μας επιφέρει πολύ πιο εντυπωσιακά παιχνίδια!

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους φιλάθλους και στη νεολαία που αγαπά το βόλεϊ ενόψει της έναρξης της σεζόν;

Φέτος θέλουμε ο κόσμος να έρθει πιο κοντά στο βόλεϊ και να γνωρίσει από κοντά τη μαγεία του παιχνιδιού. Είναι ένα άθλημα με ρυθμό, συνεργασία και όμορφες στιγμές που αξίζει να τις ζει κανείς από τις κερκίδες. Ελάτε στο γήπεδο να στηρίξετε τις αθλήτριές μας, να απολαύσετε ωραίο θέαμα και να γίνετε μέρος μιας ομάδας που προσπαθεί, εξελίσσεται και δίνει τον καλύτερό της εαυτό σε κάθε αγώνα".