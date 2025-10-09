Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» από τη ζωή ο προπονητής της Μιγκέλ Ρούσο

Ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς και μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του λατινοαμερικανικού ποδοσφαίρου, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Η Μπόκα Τζούνιορς είχε ανακοινώσει πως ο Ρούσο νοσηλευόταν στο σπίτι του σε κρίσιμη κατάσταση, με τον θάνατό του να γνωστοποιείται τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (09/10, ώρα Ελλάδας) μέσω επίσημης ανακοίνωσης του συλλόγου. Η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Λατινικής Αμερικής.

Θυμίζουμε πως ο Ρούσο από τον Σεπτέμβριο, ανά διαστήματα, είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές και δεν καθόταν στον πάγκο της ομάδας του. Ο νικητής του Κόπα Λιμπαρταδόρες με την Μπόκα τη σεζόν 2006/2007, είχε διαγνωστεί με καρκίνο της ουροδόχου κύστης και του προστάτη.

Ο Ρούσο είχε μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στην προπονητική. Κατέκτησε στην καριέρα του το Κόπα Λιμπαρταδόρες το 2006/2007, όπως και το πρωτάθλημα της σεζόν 19/20. Στην Αργεντινή, επίσης, πανηγύρισε τίτλους με την Βελέζ, την Εστουντιάντες και την Ροσάριο Σεντράλ. Με την Μιλιονάριος στην Κολομβία σήκωσε το πρωτάθλημα το 16/17 και το 17/18 το Super Cup.

Η προπονητική καριέρα του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο άρχισε το 1989 στην Λανούς και από εκεί και πέρα μέτρησε 26 θητείες στη δράση. Εκτός Αργεντινής προπόνησε την Μιλιονάριος στην Κολομβία και την Αλ Νασρ το 2021 στην Σαουδική Αραβία. Ως προπονητής είχε αφιερώσει την καριέρα του στην Εστουντιάντες, ενώ όπως είναι ήδη γνωστό η πρώτη του επαφή με την Μπόκα Τζούνιορς έγινε έπειτα από υπόδειξη του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ο οποίος επέμεινε για την πρόσληψή του.

Η ανακοίνωση της Μπόκα Τζούνιορς





