7ο Γυμνάσιο Πάτρας - Εγκρίθηκε το σχέδιό του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+

Το 7ο Γυμνάσιο Πάτρας ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε το σχέδιό του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο: «Χτίζοντας μαζί το σχολείο του μέλλοντος: βιώσιμο και συμπεριληπτικό».

Στο πλαίσιο της διάδοσης και προβολής του προγράμματος, το σχολείο θα συμμετάσχει ενεργά στις εκδηλώσεις των Erasmus Days, που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ποικίλες δράσεις, όπως:

κατασκευή posters,

συμμετοχή στο παιχνίδι «Ψάχνουμε τον κρυμμένο πράσινο θησαυρό» που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας,

ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών.

Ιδιαίτερη στιγμή για το σχολείο θα αποτελέσει η Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, η φιλοξενία της κ. Έλενας Σαρλή, προωθήτριας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η οποία θα απευθυνθεί στους μαθητές, μεταφέροντας εμπειρίες και οράματα από τον ευρωπαϊκό χώρο της εκπαίδευσης.

Το 7ο Γυμνάσιο Πάτρας συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας, με στόχο ένα σχολείο του μέλλοντος που θα είναι βιώσιμο, ανοιχτό και συμπεριληπτικό.