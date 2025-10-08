Λαύριο: Συγκλονίζουν οι δύο γυναίκες που σώθηκαν όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι

Σαν από θαύμα γλίτωσαν στο Λαύριο οι δύο γυναίκες που λίγο έλειψε να καταπλακωθούν από το μπαλκόνι που έπεσε.

Και οι δύο σώθηκαν κυριολεκτικά το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν τη σοκαριστική κατάρρευση.

Το παραλίγο τραγικό περιστατικό στο Λαύριο συνέβη όταν το αέτωμα από τον δεύτερο όροφο παρασύρει ολόκληρο το μπαλκόνι του πρώτου, ξεκολλάει από το κτίριο και πέφτει πάνω στα σταθμευμένα οχήματα.

Ταυτόχρονα, η 45χρονη γυναίκα που είναι εκπαιδευτικός, κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό της και ανοίγει την πόρτα για να μπει μέσα. Καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και κοιτάει προς τα πάνω, συνειδητοποιεί ότι το μπαλκόνι πέφτει, και ενστικτωδώς τρέχει για να σωθεί.

«Πήγα να μπω στο αυτοκίνητο, άκουσα έναν δυνατό κρότο και άρχισα να τρέχω», λέει σοκαρισμένη, στην κάμερα του Star.

«Μπήκα μέσα στο φαρμακείο να πάρω κάτι και βγαίνοντας πήγα να μπω μέσα στο αυτοκίνητό μου, απλώνω το χέρι μου για να ανοίξω την πόρτα και εκείνη την ώρα άκουσα έναν τεράστιο κρότο και άρχισα να τρέχω. Δεν έχω συνέλθει ακόμη από το σοκ», είπε η γυναίκα.

Την ίδια ενστικτώδη κίνηση έκανε και η δεύτερη γυναίκα. Ένας σωρός από τούβλα, τσιμέντα και σίδερα πέφτει ακριβώς εκεί που κοντοστάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα.

Με τις πρώτες ενδείξεις ότι πέφτει το μπαλκόνι, ακαριαία, μαζεύει τη σακούλα και βγαίνει στον δρόμο. Οι κάτοικοι τρέχουν να τη βοηθήσουν, ενώ η ίδια καταρρέει σοκαρισμένη στον δρόμο κοιτάζοντας πίσω της την καταστροφή.