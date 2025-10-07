Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου - Μία γυναίκα τραυματίστηκε, σοβαρές ζημιές σε αυτοκίνητα

Από θαύμα γλιτώσαμε τα χειρότερα στο Λαύριο, όταν ξαφνικά κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου το μεσημέρι της Τρίτης 07.10.2025.

Οι κάτοικοι του Λαυρίου, βίωσαν τον τρόμο και τον πανικό, όταν το μπαλκόνι αποκολλήθηκε από το κτίριο και έπεσε ξαφνικά, στη συμβολή των οδών Φωκ. Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Από τα συντρίμμια του μπαλκονιού που κατέρρευσε, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ενώ να σημειωθεί ότι στον κάτω όροφο βρίσκεται φαρμακείο.