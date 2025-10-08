Πάτρα: Γιατί τα φανάρια παραμένουν, στην κλειστή Αγίου Κωνσταντίνου; Αρκετοί οδηγοί παραβιάζουν το "κόκκινο" - ΦΩΤΟ

Οι οδηγοί που κινούνται στην Ηρώων Πολυτεχνείου στην Πάτρα απορούν με το κόκκινο στο ύψος της Αγίου Κωνσταντίνου και δεν έχουν άδικο.

Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που η κυκλοφορία αλλάζει τελείως εξαιτίας εκτελούμενων έργων, ωστόσο τα φανάρια συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό καθώς κανείς δεν ασχολήθηκε ούτε προσωρινά να διευκολύνει την κυκλοφορία εκείνων που έχουν δρόμο να κινηθούν σε αντίθεση με εκείνους που δεν έχουν δρόμο εξαιτίας εργασιών στο οδόστρωμα. Η Αγίου Κωνσταντίνου βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες σε κατάσταση εργοταξίου, ο δρόμος έχει επι της ουσίας καταργηθεί -ειδικά στο ύψος της Ηρώων Πολυτεχνείου κι όμως οι φωτεινοί σηματοδότες στο σημείο εξακολουθούν να σταματούν την κίνηση οχημάτων, οι οδηγοί των οποίων απορούν.

Πολλοί είναι εκείνοι που μη βλέποντας το λόγο να αναμένουν στο κόκκινο, παραβιάζουν τον φωτεινό σηματοδότη που κανείς δεν σκέφτηκε να καλύψει με ένα πέτασμα, όπως έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις και έργα τα οποία εκτελούνταν στο κέντρο της Πάτρας.

Οι πεζοί που περνούν από τη διάβαση στο σημείο ελάχιστοι κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, ωστόσο τα οχήματα αναμένουν στο κόκκινο -σε έναν κομβικό δρόμο για την κίνηση από και προς το κέντρο της Πάτρας- ακόμη κι αν δεν περνά τον δρόμο ούτε όχημα ούτε πεζός.