Φλωρίδης για Ρούτσι: Η Δικαιοσύνη δεν ενεργεί με όρους reality show

Από το βήμα της ημερίδας, «Δικαιοσύνη- Οικονομία- Ανάπτυξη», ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, είπε ότι η Δικαιοσύνη «δεν ποδηγετείται από κανέναν».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή την απεργία πείνας επί 23 ημέρες του Πάνου Ρούτσι, επισήμανε ότι ο ελληνικός λαός είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ότι η Δικαιοσύνη δεν ενεργεί με όρους reality show.

Αναλυτικά, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε «ο ελληνικός λαός είχε την ευκαιρία αυτές τις μέρες να διαπιστώσει, ελπίζω με πολύ καθαρό τρόπο, ότι η Δικαιοσύνης δεν ενεργεί με όρους reality show.

Ότι η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται και δεν εκφράζεται με όρους που τίθενται στην πλατεία Συντάγματος αλλά η Δικαιοσύνη εκφράζεται με βάση τον όρκο που έδωσαν οι Έλληνες δικαστές στο Σύνταγμα της Ελλάδος.

Και βεβαίως η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με βάση τους πολιτικούς και τους τηλεοπτικούς χρόνους. Ενεργεί με βάση την πίστη στο Σύνταγμα και το θεσμικό οικοδόμημα της Χώρας, γι’ αυτό και, όπως όλοι διαπίστωσαν, η Δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται.

Και βεβαίως με την ενσυναίσθηση που επιβάλλεται να έχουν, και έχουν οι Έλληνες δικαστές, μπορεί να δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται ενώπιον της. Αυτά ελπίζω να έγιναν κατανοητά. Και βεβαίως αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν ποδηγετείται από κανέναν, για όσους έχουν μπερδευτεί.»