Πάτρα: Επιτυχημένο το Masterclass Υποκριτικής από τον ηθοποιό Κώστα Ξυκομηνό

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στο θέατρο Επίκεντρο+ στην Πάτρα, το δωρεάν masterclass «Υποκριτική μπροστά στην κάμερα», με εισηγητή τον καταξιωμένο ηθοποιό Κώστα Ξυκομηνό.

Η δράση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των παράλληλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του 2oυ Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025 που διοργανώνεται από την Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το Film Office Western Greece σε συνεργασία με την Karan Creative Media.

Το σεμινάριο προσέφερε στους συμμετέχοντες βασικές τεχνικές κινηματογραφικής υποκριτικής, πρακτικές ασκήσεις μπροστά στην κάμερα και ανάλυση ερμηνειών, δίνοντας έμφαση στη βιωματική προσέγγιση της τέχνης της ερμηνείας.