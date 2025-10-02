Αλλαγή ώρας 2025: Ποιο Σαββατοκύριακο επιστρέφουμε στη χειμερινή

Ο Οκτώβριος μπήκε και ολοένα και περισσότεροι ψάχνουν να μάθουν πότε θα γίνει η αλλαγή ώρας 2025. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου η χειμερινή ώρα επιστρέφει στα ρολόγια.

Συγκεκριμένα, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (26/10) τα ξημερώματα θα γίνει η αλλαγή ώρας 2025, με τα ρολόγια να δείχνουν 03:00, από 04:00. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που αλλάζει ώρα το 2025. Η προηγούμενη ήταν τον περασμένο Μάρτιο, όταν η χειμερινή ώρα έδωσε τη θέση της στη θερινή.

Μέχρι πότε θα παραμείνει η χειμερινή μετά την αλλαγή ώρας 2025

Μετά τις 26 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, που θα γίνει η αλλαγή ώρας 2025, η χειμερινή ώρα θα παραμείνει στα ρολόγια μέχρι τον Μάρτιο του 2026, όταν και θα δώσει τη θέση της στη θερινή. Με τη χειμερινή ώρα μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο, με τον χειμώνα να έρχεται πιο κοντά.

Με την αλλαγή ώρας 2025 η ημέρα μικραίνει και η νύχτα γίνεται πιο μεγάλη. Στα «συν» ότι κερδίζουμε μια ώρα ύπνο. Στα «πλην» το γεγονός ότι επηρεάζεται το βιολογικό μας ρολόι, με αρκετούς να αναφέρουν και ορισμένες επιπτώσεις στην ψυχολογία τους.