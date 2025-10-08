Οι «Θράξ Πάνκc» και οι «Banda Entopica», την Πέμπτη στην πλ. Γεωργίου

Με το πέρασμα των χρόνων, τα μέλη του άρχισαν να πειραματίζονται και να ενσωματώνουν στη μουσική τους σύγχρονη αισθητική και ύφος από διάφορα μουσικά είδη ανά τον κόσμο, αντίστοιχα με τα ακούσματά τους.

Οι Θραξ Πανκc είναι ένα μουσικό σχήμα με καταγωγή από τον Έβρο . Οι καταβολές τους πηγαίνουν πίσω στο 2006, όταν άρχισε να σχηματίζεται ένα συγκρότημα με ύφος αμιγώς παραδοσιακό.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της αντιδημαρχίας Πολιτισμού, θα είναι οι «Θράξ Πάνκc» και οι « Banda Entopica » , οι οποίοι θα καταθέσουν την δική τους μουσική πρόταση στο κοινό της Πάτρας.

Ένα σύμπλεγμα παραδοσιακής και μοντέρνας βαλκανικής μουσικής θα συναντήσουν στις 9 το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου 2025 στην πλατεία Γεωργίου, ήχους γκάϊντας, καβάλ, ήχους από νταούλι και λύρα, από κλαρίνο, τρομπέτα, ακορντεόν και νταούλι.

Εμφανίζονταν σε τοπικές εκδηλώσεις, έθιμα και γάμους, και σε μικρά φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, με βασικά μέλη τον Βαΐτση Χαρακοπίδη στην γκάιντα και το καβάλ και τον Γιώργο Σταυρίδη στο νταούλι και τη λύρα, μέχρι και το 2010, όταν έκαναν την πρώτη συναυλιακή τους εμφάνιση σε φεστιβάλ ως Θραξ Πανκc.

Το 2015, με τον ερχομό του Πάνου Γκίνη στο ηλεκτρικό μπασοκίθαρο, ο ήχος του σχήματος απέκτησε έναν ιδιαίτερα ηλεκτρικό χαρακτήρα, με live looping, ψυχεδελικά περάσματα, βαριές κιθάρες, math ξεσπάσματα και πανκ αισθητική. Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει στα περισσότερα μεγάλα εγχώρια φεστιβάλ, αλλά και σε συναυλίες στο εξωτερικό (Αγγλία, Γερμανία και Κύπρο).

Το 2016 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP, με τίτλο «Πανκοπανηγυροψυχεδέλεια», ενώ το 2017 γνώρισαν τον Μάρκο Κουτσιανά, ο οποίος, με την ιδιότητα του ηχολήπτη και αναλαμβάνοντας την ηχητική επιμέλεια του νέου τους δίσκου, ενσωματώθηκε ως τέταρτο μέλος μέχρι και σήμερα.

Όλοι μαζί το 2019 παρουσίασαν την πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, το άλμπουμ "Thrax Punks", σε μια πανελλαδική περιοδεία με sold-out, κατά κύριο λόγο, εμφανίσεις.

Έχοντας πλέον βάση τους την Αθήνα, συνεργάζονται με καταξιωμένους καλλιτέχνες, γράφουν μουσική για τον κινηματογράφο, ενώ στα άμεσα σχέδιά τους είναι να προχωρήσουν σε ηχογραφήσεις για αρχαία τραγωδία και να εκδώσουν σε μορφή βινυλίου τον τελευταίο τους δίσκο.

Banda Entopica

Οι Banda Entopica, η παραδοσιακή μπάντα δρόμου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώνει κλαρίνο, τρομπέτα, ακορντεόν και νταούλι σε ένα σύμπλεγμα παραδοσιακής και μοντέρνας βαλκανικής μουσικής. Έχοντας ως βάση τους ήχους της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου αλλά και όλης της βαλκανικής χερσονήσου, κινείται σε ρυθμούς χορευτικούς και πολλές φορές εκστατικούς με τραγούδια παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις

Το σχήμα μετατρέπει κάθε live σε μια χορευτική εμπειρία χωρίς κανόνες, γεμάτη αυτοσχεδιασμό, ελευθερία και συμμετοχή του κοινού. Μουσική του δρόμου, της καρδιάς και της παρέας – όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, παρασύροντας το κοινό σε ένα πολύχρωμο μουσικό ταξίδι γεμάτο ένταση, ρυθμό και αυθεντική γιορτή.

Σε ένα περιβάλλον με την παράδοση να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας – είτε ως τραγούδι, είτε ως χορός – κάθε ζωντανή εμφάνιση της μπάντας έχει δυναμική διάσταση με έντονη αλληλεπίδραση μουσικών και ακροατών, διατηρώντας ταυτόχρονα μια ξεχωριστή αισθητική πρόταση. Η παραδοσιακή μουσική λειτουργεί άκρως διονυσιακά και δίνει στον κόσμο την δυνατότητα να εξωτερικεύσει συναισθήματα που τόσο πολύ έχει ανάγκη.

To 2021 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους CD με τον ομώνυμο τίτλο “Banda Entopica” που περιλαμβάνει κατά βάση χορούς από την περιοχή της Μακεδονίας όπως και της Θράκης. Το 2023 συμμετείχαν στο album “Τραγούδια δίχως λόγια” η συνέχεια του Φ.Σ. Έδεσσας ‘Μέγας Αλέξανδρος’ με 14 χώρους από την Μακεδονία. Το 2024 κυκλοφόρησαν το single TALLAVA σε συνεργασία με τους Pindos Atletico.

Την Banda Entopica απαρτίζουν οι: Χρήστος Κυριαζής - Κλαρίνο - Σαξόφωνο – Γκάιντα, Αργύρης Καραγκούνης – Τρομπέτα, Νίκος Φουτάκης – Ακορντεόν, Μπίλης Μαλεγκάνος – Κρουστά, Κωνσταντίνα Κιούσου – Τραγούδι.

*Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι δωρεάν.