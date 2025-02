Πάτρα: Την Παρασκευή 14-2 live των Banda Entopica & Γκιντίκι

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 λοιπόν, φοράμε άνετα ρούχα και παπούτσια... and let the γλέντι begin!

Προπώληση 15€ στην πλατφόρμα της more https://www.more.com/gr-el/tickets/music/offer/banda-entopica-gkintiki-live-stin-patra/

και στα:

Γωνιά του βιβλίου, Discover bookstore, Joe records, Το θρανίο.