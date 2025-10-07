Νικηφόρα πρεμιέρα ο Προμηθέας στην Ευρώπη!

Εξαιρετική πρεμιέρα στο Basketball Champions League για τον Προμηθέα, που δυσκολεύθηκε περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε, έχασε ένα σημαντικό προβάδισμα (προηγήθηκε με 36-13 στο 13′), αλλά στο τέλος νίκησε με 89-83 τη Χαϊδελβέργη, το βράδυ της Τρίτης (7/10) στο Τόφαλος.

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη χτύπησε τους αντιπάλους της στον αιφνιδιασμό, είχε καλό ποσοστό από το τρίποντο και τον Ρομπ Γκρέι σε καλή κατάσταση (20 πόντοι σε 30 λεπτά), με τους Μακούρα, Χάμοντς και Καραγιαννίδη να ακολουθούν.

Η Χαϊδελβέργη, από την πλευρά της, πήρε πολλά από τον Ντι Τζέι Χορν, από εκεί και πέρα όμως δεν είχε άλλον σε καλή κατάσταση. Οι κακές επιστροφές και η αδυναμία στο αμυντικό ριμπάουντ πλήγωσαν τους φιλοξενούμενους, που έκαναν τρομερή αντεπίθεση προς το φινάλε, μείωσαν στους τρεις (79-76), αλλά δεν κατάφεραν κάτι περισσότερο.

Δύο βολές του ΜακΚάλουμ, 1/2 του Γκρέι και ένα μεγάλο καλάθι του ΜακΚάλουμ έγραψαν το 84-79 στα 36.1″, με τους Γερμανούς να σπαταλούν την επόμενη κατοχή μετά από timeout και να συμβιβάζονται με τη μοίρα τους.

24-17 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 25-18 οι πόντοι στον αιδφνιδιασμό, 17-8 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ), 26-26 οι πόντοι στη ρακέτα για τις δύο ομάδες.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μάρκες, Τσιούλιν, Μανχάιμ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-13, 50-37, 74-56, 89-83

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμινιάτης): Χάμοντς 13 (1/2 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Κόουλμαν 1 (0/4 σουτ), Πλώτας 7 (1/2 δίποντα, 5/6 βολές), Μπαζίνας 2, Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 15 (3/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/13 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Καραγιαννίδης 12 (4/4 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Γκρέι 20 (4/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Πόλικαπ 8 (3/6 δίποντα, 12 ριμπάουντ), Μακούρα 11 (3/6 τρίποντα, 2/2 βολές)

ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ (Γιάνσον): Μάρκους Γουέδερς 9 (2/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Χορν 22 (6/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Βίρζνερ, ΜακΚλάιν 8 (2), Νέσκοβιτς 7 (1), Τσίπσερ 4, Γουίλιαμσον 5 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ερσέκ, Οσουνίγι 2, Κέμπεν 5 (2/10 σουτ, 5 ριμπάουντ), Μάικλ Γουέδερς 13 (3/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Σέριτς 8 (2)

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 16/37 δίποντα, 9/25 τρίποντα, 30/37 βολές, 46 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 17 επιθετικά), 13 ασίστ, 12 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 18 λάθη, 24 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Χαϊδελβέργης: 18/41 δίποντα, 11/23 τρίποντα, 14/19 βολές, 32 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 9 επιθετικά), 23 ασίστ, 8 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 19 λάθη, 26 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 2η αγωνιστική ο Προμηθέας θα παίξει με τη Λέγκια στη Βαρσοβία (15/10 στις 21:00), ενώ η Χαϊδελβέργη θα υποδεχθεί τη Βίλνιους (15/10 στις 19:30).