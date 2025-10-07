Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά μου

Δηλώσεις παραχώρησε, το απόγευμα της Τρίτης (7/10), ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος έχει στο πλευρό του όλη την ελληνική κοινωνία, διανύει την 23η μέρα απεργίας πείνας, ζητώντας να γίνει εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του. «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά μου θα γίνουν δεκτά».

Ο κ. Ρούτσι ευχήθηκε να μη συνεχιστεί για πολύ ακόμη, αναμένοντας απαντήσεις και εξελίξεις τις επόμενες ώρες. «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, που έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα. Αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις».

Ερωτηθείς σχετικά με τις χθεσινές δικαστικές εξελίξεις, ο κ. Ρούτσι ζήτησε «να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλη αυτή την υπόθεση, να γίνουν βιοχημικές εξετάσεις, να είναι μπροστά οι τεχνικοί σύμβουλοι».

Επίσης, αντίστοιχες δηλώσεις έκανε και ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας 29χρονου Παναγιώτη που χάθηκε στα Τέμπη, ζητώντας και αυτός να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των συγγενών για βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Νωρίτερα, παρά το γεγονός πως οι δικαστικές αρχές έκαναν τη Δευτέρα (6/10) δεκτά τα αιτήματά του, η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι και πρόεδρος του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχουμε καμία επίσημη για τίποτε. Η μόνη επίσημη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και για να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες ανακριτικές πράξεις».

Επίσης, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, τόνισε πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν» δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια περιέγραψε τις διαδικασίες παραλαβής των εγγράφων ως «σαδιστικές», καθώς, όπως είπε, «τα πήραμε στα χέρια μας στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας στις 5:10 το πρωί», ενώ κατηγόρησε τις αρχές ότι «προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι».

Σημειώνεται πως, απόψε στο Σύνταγμα στις 20:00 αναμένονται νέες δηλώσεις από τον ίδιο και τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.