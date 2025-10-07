Στην Κωνσταντινούπολη ο Αντιπεριφερειάρχης Φ. Ζαΐμης για την κοινή συνάντηση φορέων της Επιτροπής Βαλκανίων & Ευξείνου Πόντου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, αξιοποιώντας το θεσμικό του ρόλο ως Προέδρου της Επιτροπής Βαλκανίων & Ευξείνου Πόντου (CPMR BBSC) συμμετείχε στην έκτακτη κοινή συνάντηση της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού Συνεργασίας για τον Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ) και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (PABSEC) στην έδρα τους στην Κωνσταντινούπολη.

Μάλιστα, τη συνάντηση είχε ζητήσει ο ίδιος επισημαίνοντας την ανάγκη ανάδειξης κοινών προβλημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με γνώμονα το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφτηκε πρόσφατα. Στο πλαίσιο των εργασιών, ο κ. Ζαΐμης κατέθεσε αίτημα να πραγματοποιηθεί στην Πάτρα διεθνές συνέδριο, κάτι που έγινε ομόφωνα αποδεκτό.

«Με ομόφωνη απόφαση λάβαμε έγκριση στο αίτημά μας να συνδιοργανωθεί από την επιτροπή CPMR-BBSC και τους φορείς BSEC/PABSEC διεθνές συνέδριο στην Πάτρα την άνοιξη 2026 με συμμετοχή ομιλητών και συνέδρων από όλες τις χώρες του ΟΣΕΠ στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ενισχύουμε την διαπεριφερειακή συνεργασία και ανάπτυξη δεσμών φιλίας και συνεργασίας καθώς θα προσκληθούν 40 χώρες συνολικά (σ.σ. 13 των φορέων ΟΣΕΠ και 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και τα θεσμικά όργανα αυτής), δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Στη συνέχεια τόνισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ένας πολύτιμος και χρήσιμος κρίκος στην διαδικασία αποκλιμάκωσης των εντάσεων και κρίσεων της ευρύτερης περιοχής. «Θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την πορεία των χωρών αυτών και την σχέση τους με την Ε.Ε. όπως διεύρυνση της Ε.Ε., κοινά δίκτυα μεταφορών κι ενέργειας, περιβάλλον, τουρισμός, πολιτική προστασία κ.ά. αλλά και τοπικά προβλήματα που είναι κοινά με πιθανές λύσεις για όλες τις χώρες και αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης», πρόσθεσε ο κ. Ζαΐμης.

Αναφορικά με τους δύο φορείς, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ/BSEC) είναι διεθνής οικονομικός και η ιδρυτική διακήρυξη για τη σύστασή του υπογράφηκε αρχικά από 11 χώρες στις 25 Ιουνίου 1992, σε σύνοδο κορυφής στην Κωνσταντινούπολη και σήμερα αριθμεί 13 χώρες. Ενώ η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΣΕΠ (PABSEC), που ιδρύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1993 στην Κωνσταντινούπολη ως κοινοβουλευτική διάσταση (βουλευτές των αντιστοίχων χωρών) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ), στοχεύει στην σταθερότητα, ευημερία και ειρήνη εντός της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής.

Στην συνάντηση , οι εργασίες της οποίας έκλεισαν με θετικό πρόσημο, συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του BSEC Πρέσβης Lazar Comanescu, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας PABSEC Valentina Antoaneta, ο πρέσβης της Ελλάδας και αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στον ΟΣΕΠ Δημήτριος Ράλλης, ο Πρέσβης Georgi Panayotov εκτελεστικός διευθυντής της BSEC καθώς και στελέχη των δύο φορέων.