ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά η χρήση voucher για δωρεάν βιβλία

Το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου ξεκινά η χρήση voucher για δωρεάν βιβλία. Η διάθεση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας στα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Δικαιούχοι είναι:

όσοι είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής αλλά δεν κληρώθηκαν,

καθώς και οι κληρωθέντες που δεν παρέλαβαν τα βιβλία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Διαδικασία παραλαβής

Η παραλαβή των βιβλίων απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου, με:

Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Αστυνομική Ταυτότητα

Εναλλακτικά, μπορεί να εξουσιοδοτηθεί τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να φέρει τα παραπάνω έγγραφα καθώς και εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από δημόσια αρχή.

Τι ισχύει για την επιδότηση

Η αξία των βιβλίων που μπορεί να καλυφθεί φτάνει έως:

20 ευρώ για κάθε δικαιούχο

40 ευρώ για κάθε τέκνο δικαιούχου του ΛΑΕ

Σημειώνεται ότι η έκπτωση 10% υπολογίζεται επί της τιμής λιανικής, ενώ τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει τον ίδιο τον δικαιούχο. Επιτρέπεται μόνο η επιλογή βιβλίων και όχι άλλων προϊόντων.