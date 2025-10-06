ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιδότηση 18.000 ευρώ για... καλλιέργεια 336 στρεμμάτων στη λίμνη Κάρλα

Τελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και που την περασμένη εβδομάδα οδήγησαν την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι να δηλώσει ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς».

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα έγιναν γνωστά μετά από καταγγελίες, μια γυναίκα κατάφερε και έλαβε επιδότηση ύψους 18.000 ευρώ, για αγρανάπαυση των δήθεν καλλιεργιών της στη λίμνη Κάρλα, σε αγροτεμάχιο 336 στρεμμάτων που βέβαια αποτελεί δημόσια έκταση.

Μιλώντας στο Open και την εκπομπή «10 Παντού», ο αναπληρωτής ανάπτυξης γενικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ και ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη που ενέκρινε τη συγκεκριμένη επιδότηση, έριξε την ευθύνη στην κυβέρνηση.

«Αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να μεταφέρουν την ευθύνη», είπε ο κ. Νίκος Βουνάκης και ερωτηθείς γιατί η εταιρεία του που οφείλει να κάνει σωστούς ελέγχους έδωσε μια τέτοια επιδότηση, απάντησε ότι το πρόβλημα ξεκινά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αν μια έκταση είναι δημόσια, το σύστημα δε μας αφήνει να προχωρήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση επέτρεψε να συνεχίσουμε κανονικά».