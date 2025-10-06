Πάτρα: Ψήφισμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι, από το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία, το ψήφισμα στήριξης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, που κατέθεσε στο Σώμα η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων στηρίζει το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένι Ρούτσι, ενός από τα 57 θύματα του εγκλήματος των Τεμπών, που εδώ και 22 μέρες από τις 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιεί απεργία πείνας έξω απ' τη βουλή, διεκδικώντας την εκταφή του γιου του και τη διεξαγωγή τοξικολογικών εξετάσεων.

Συνεχίζουμε να απαιτούμε το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί, τη δικαίωση όλων των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών σε όλους τους υπεύθυνους».