Έσβησε στα 88 της χρόνια η δημοσιογράφος και διάσημη συγγραφέας Τζίλι Κούπερ

Στα ελληνικά έχουν κυκλοφορήσει τα βιβλία της “Ανταγωνιστές” (“Riders”) το 2005 και “Το Κουτί της Πανδώρας” (“Pandora”) το 2003 από τις εκδόσεις Bell/Harlenic Ελλάς .

Οι "Rivals" βρήκαν μια νέα γενιά οπαδών όταν έγιναν τηλεοπτική σειρά για την πλατφόρμα Disney + το 2024.

Η Κούπερ γνώρισε εμπορική επιτυχία στα χρόνια του 1980 με τα μυθιστορήματά της που αφηγούνταν τις ρομαντικές περιπέτειες χαρακτήρων της ανώτερης τάξης όπως ο αναβάτης σε ιππικούς αγώνες Rupert Campbell-Black.

Η Τζίλι Κούπερ-Jilly Cooper, η Βρετανίδα συγγραφέας μυθιστορημάτων όπως τα "Rivals" και "Riders", πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανέφερε ο ατζέντης της Κρις Μπράουν σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025.

Η Dame Jilly Cooper - Tζίλι Κούπερ υπήρξε μια από τις πιο επιτυχημένες και δημοφιλείς συγγραφείς της Βρετανίας.

Είχε γεννηθεί στο Έσεξ στις 21 Φεβρουαρίου 1937 και ξεκίνησε την καριέρα της ως ρεπόρτερ το 1957, στη μικρή επαρχιακή εφημερίδα "Middlesex Independent", ενώ από το 1969 ως το 1982 εργάστηκε ως αρθρογράφος στους "Sunday Times" και τη "Mail on Sunday".

Τα χιουμοριστικά της άρθρα και κυρίως οι συνεντεύξεις της με διασημότητες της εποχής την έκαναν πασίγνωστη και αγαπητή πολύ πριν αποφασίσει να δημοσιεύσει το πρώτο της βιβλίο. Το 1984, έχοντας ήδη γράψει διηγήματα και νουβέλες που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, εξέδωσε το μυθιστόρημα "Riders", που έκανε πάταγο στη Βρετανία, φτάνοντας στην πρώτη θέση στις λίστες των μπεστ σέλερ. Όλα τα επόμενα έργα της, που περιγράφουν με ακαταμάχητη γλαφυρότητα και αφοπλιστικό χιούμορ τον κόσμο των πλουσίων και διάσημων, γνώρισαν εξίσου μεγάλη απήχηση, βρέθηκαν στην κορυφή των πωλήσεων και μεταφράστηκαν σε δεκατέσσερις γλώσσες.

Το 1997 δεκαπέντε εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν την τηλεοπτική διασκευή του μυθιστορήματός της "The man who made husbands jealous". Οι "Ανταγωνιστές" όπως προείπαμε, μεταφέρθηκαν ως σειρά στην μικρή οθόνη. Η συγγραφέας ζούσε τα τελευταία χρόνι στο Γκλόστερσιρ, σ' ένα μεγάλο σπίτι του 13ου αιώνα, με τον εδώ και τέσσερις δεκαετίες σύζυγό της, Λίο Κούπερ που ήταν Βρετανός εκδότης, ο οποίος απεβίωσε το 2013 σε ηλικία 79 ετών.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ