Αγρίνιο: Κουκουλοφόροι χτύπησαν και φίμωσαν ηλικιωμένη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο, τα ξημερώματα της Δευτέρας (06.10.2025) καθώς έπεσε θύμα ληστείας και άγριας επίθεσης από 2 άγνωστους.

Όλα έγιναν στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, όταν η 85χρονη είδε μέσα στο σπίτι της 2 άτομα που είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Οι δράστες της ληστείας ξεκίνησαν να την απειλούν για να τους πει που έχει κρύψει τα χρήματά και τα κοσμήματά της. Όταν είδαν πως η ηλικιωμένη δεν ήθελε να τους αποκαλύψει το σημείο, ξεκίνησαν να την χτυπούν άγρια. Εν τέλει οι δράστες την φίμωσαν και ξεκίνησαν να ψάχνουν το σπίτι της για να βρουν τιμαλφή.

Αφού «σήκωσαν» χρυσαφικά και ένα μικρό χρηματικό ποσό τράπηκαν σε φυγή, και ακόμη αναζητούνται.

Γειτόνισσα του θύματος, ακούγοντας τις φωνές, κάλεσε αμέσως την αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο. Η 85χρονη μεταφέρθηκε σε κακή κατάσταση στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου ακόμα νοσηλεύεται.

Την προανάκριση για τη ληστεία πραγματοποιεί ο Αστυνομικός Σταθμός Γαβαλούς.