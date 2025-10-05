Παράδοση όπλων υπό όρους: Η νέα θέση της Χαμάς για τη Γάζα

Μόνο αν η διαδικασία γίνει σε παλαιστινιακό και αιγυπτιακό όργανο υπό διεθνή εποπτεία
Η Χαμάς βάζει όρους για τον αφοπλισμό. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Al Arabiya (Κυριακή 05.10.2025) ότι συμφωνούν να παραδώσουν τα όπλα στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ, αλλά μόνο αν η διαδικασία γίνει σε παλαιστινιακό και αιγυπτιακό όργανο υπό διεθνή εποπτεία.
Το Al Arabiya τονίζει, επίσης, ότι αναφέρθηκε πως: «Λάβαμε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ μέσω του Κατάρ για μόνιμη αποχώρηση του Ισραήλ».
Τραμπ: «Σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ» η πρότασή μου για τη Γάζα
Η πρόταση των ΗΠΑ που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια «σπουδαία συμφωνία» για το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες του δηλώσεις την Κυριακή.
Η Χαμάς απάντησε θετικά την Παρασκευή (03.10.2025), λέγοντας ότι αποδέχεται ορισμένα από τα 20 σημεία της πρότασης, περιλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων και της ανταλλαγής των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.
Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να κρατήσουν «μερικές ημέρες».
«Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται. Έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Αυτό θα κρατήσει μερικές ημέρες» είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα δούμε πώς θα τελειώσει αυτό. Αλλά άκουσα να λένε ότι πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε.
Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο.
Αναφερόμενος εξάλλου στην πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσουν οι χώρες τους εθελοντικά ορισμένα όρια σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, ο Τραμπ επανέλαβε ότι «του ακούγεται καλή ιδέα».
Τον περασμένο μήνα ο Πούτιν πρότεινε να διατηρήσει τα όρια του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας, όπως έχουν καθοριστεί στη συνθήκη New START του 2010, η οποία λήγει τον Φεβρουάριο, εφόσον οι ΗΠΑ κάνουν το ίδιο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr