Παράδοση όπλων υπό όρους: Η νέα θέση της Χαμάς για τη Γάζα

Η Χαμάς βάζει όρους για τον αφοπλισμό. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Al Arabiya (Κυριακή 05.10.2025) ότι συμφωνούν να παραδώσουν τα όπλα στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ, αλλά μόνο αν η διαδικασία γίνει σε παλαιστινιακό και αιγυπτιακό όργανο υπό διεθνή εποπτεία.

Το Al Arabiya τονίζει, επίσης, ότι αναφέρθηκε πως: «Λάβαμε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ μέσω του Κατάρ για μόνιμη αποχώρηση του Ισραήλ».

Τραμπ: «Σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ» η πρότασή μου για τη Γάζα

Η πρόταση των ΗΠΑ που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια «σπουδαία συμφωνία» για το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες του δηλώσεις την Κυριακή.

Η Χαμάς απάντησε θετικά την Παρασκευή (03.10.2025), λέγοντας ότι αποδέχεται ορισμένα από τα 20 σημεία της πρότασης, περιλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων και της ανταλλαγής των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.