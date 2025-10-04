Στο Κάιρο το μέλλον της Γάζας: Πίεση ΗΠΑ στο Ισραήλ- Ο Τραμπ προειδοποιεί τη Χαμάς: «Δε θα ανεχθώ καθυστερήσεις»

Οι έμμεσες συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα αναμένονται να ξεκινήσουν την Κυριακή (5/10) στο Κάιρο, βάσει της πρότασης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Al Arabiya.

Η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ αποδέχθηκε ήδη την απάντηση της Χαμάς, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως η Ουάσιγκτον θα ασκήσει ισχυρές πιέσεις και στις δύο πλευρές για να υπάρξει συμφωνία.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται να φτάσει απόψε (4/10) στο Κάιρο, ενώ καθ’ οδόν βρίσκονται ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ καθώς και Ισραηλινοί και Άραβες διαπραγματευτές.

Πληροφορίες από ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ενδέχεται να παραστεί και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, γεγονός που υπογραμμίζει τη βούληση των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την επιτυχία του σχεδίου.

Οι δύο πλευρές ετοιμάζουν χάρτες εκεχειρίας και λίστες ομήρων, με αξιωματούχους να επισημαίνουν πως ο χρόνος για συμφωνία είναι περιορισμένος. «Οδεύουμε προς μία δραματική εβδομάδα», σχολίασε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο κανάλι Ν12.

Θετικό σήμα από τον Ισλαμικό Τζιχάντ

Η θετική στάση της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς, που κρατεί επίσης ομήρους, θεωρείται κρίσιμη για να ανοίξει ο δρόμος προς μια συνολική συμφωνία. «Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ αντιπροσωπεύει τη θέση όλων των παλαιστινιακών παρατάξεων», ανέφερε η οργάνωση, τονίζοντας ότι συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις.

Η Χαμάς αποδέχθηκε ορισμένα βασικά σημεία του αμερικανικού σχεδίου, όπως τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων. Παράλληλα, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει παλαιστινιακό διάλογο για την ενότητα και το μέλλον της Γάζας, επισημαίνοντας πως «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμέσως διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα».

Λίστες κρατουμένων και επόμενα βήματα

Σύμφωνα με το Al Sharq, το Ισραήλ προτίθεται να απελευθερώσει 250 ισοβίτες και πάνω από 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ήδη ξεκινήσει την κατάρτιση των λιστών.

Πληροφορίες του καναλιού Ν12 αναφέρουν ότι το Τελ Αβίβ επιδιώκει να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, αφήνοντας για αργότερα τη συζήτηση για την πλήρη αποχώρηση των IDF από τη Γάζα και τον ορισμό της εκεχειρίας.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι όμηροι μπορεί να είναι ελεύθεροι μέσα σε λίγες ημέρες, εφόσον οι τεχνικές συνομιλίες προχωρήσουν ομαλά.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία, το επόμενο στάδιο θα αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τον καθορισμό της μελλοντικής διοίκησής της. Το σχέδιο Τραμπ, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, δίνει στρατηγικό πλεονέκτημα στο Ισραήλ, καθώς θα ανακτήσει τους ομήρους του ενώ ο στρατός του θα διατηρήσει παρουσία στη Γάζα κατά τις επόμενες διαπραγματεύσεις.

Τέλος, πηγές αναφέρουν ότι το 72ωρο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθούν οι «τεχνικές συνομιλίες» στην Αίγυπτο, με πιθανότητα μικρής παράτασης για τον εντοπισμό των νεκρών ομήρων. «Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά - Δεν θα ανεχτώ καθυστέρηση» προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Εκτιμώ το γεγονός ότι το Ισραήλ σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία. Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά. Δεν θα ανεχτώ καθυστέρηση, την οποία πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβεί, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα όπου η Γάζα θα αποτελέσει ξανά απειλή. Ας το ολοκληρώσουμε (διαπραγματεύσεις) ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα έχουν δίκαιη μεταχείριση!»