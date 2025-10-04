Ο Άδωνις Γεωργιάδης στοχοποιεί τη γιατρό του Πάνου Ρούτσι- Η ανάρτησή του

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε με δημόσια κριτική εναντίον της Όλγας Κοσμοπούλου, παθολόγου- λοιμωξιολόγου που εμπλέκεται στην ιατρική φροντίδα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Ο κ. Γεωργιάδης, μέσω μακροσκελούς tweet, επικεντρώνεται στην πολιτική ταυτότητα της κ. Κοσμοπούλου προκειμένου να αμφισβητήσει τη δεοντολογική της επάρκεια. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί το ιστορικό συμμετοχής της σε ιατρική παρακολούθηση απεργών πείνας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

“Με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε και εσείς τα εξής στοιχεία για την «καριέρα» της κας Όλγας Κοσμοπούλου ως ιατρού των κατά καιρούς απεργών πείνας της Αριστεράς:

«•Κώστας Σακκάς (2013): Αναφέρεται ρητά ως «η γιατρός του Κώστα Σακκά» και μιλά δημόσια για την κατάστασή του. Σε ρεπορτάζ της VICE δηλώσεις της αφορούν ειδικά τον Σακκά.

•Δημήτρης Κουφοντίνας (2018 κ.ά.): Υπογράφει/εκδίδει ιατρικές γνωματεύσεις ή δηλώσεις για την επιδείνωση της υγείας του ως απεργού πείνας.

•Συλλογική απεργία πείνας κρατουμένων (2015): Καταγράφεται ως εθελόντρια γιατρός που εξέταζε τακτικά απεργούς πείνας και μίλησε σε εκδήλωση για την κρίσιμη κατάστασή τους.

•Νίκος Ρωμανός (2014): ήταν μεταξύ των υγειονομικών που υπέγραφαν δημόσιο κείμενο υπέρ της ικανοποίησης των αιτημάτων του· επίσης μιλούσε δημόσια για την υπόθεση.

•Ηρακλής Κωστάρης (2014): Αναφέρεται ότι τον επισκέφθηκε ως γιατρός της ΟΕΝΓΕ και έκανε δηλώσεις για την υγεία του· στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται λόγος και για την κρίσιμη κατάσταση του Ρωμανού»

Κοινώς όπου υπάρχει απεργός πείνας με αντικυβερνητικά αιτήματα, τρομοκράτης κλπ η κυρία αυτή χρησιμοποιεί την ιατρική της ειδικότητα για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη υπέρ των αιτημάτων και κατά της εκάστοτε κυβερνήσεως.

Η κυρία Κοσμοπούλου είναι μέλος της οργάνωσης Κομμουνιστική Απελευθέρωση και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Άρα να γνωρίζετε ότι κάθε ανακοίνωση της ιδίας ή της «ομάδος» της έχει πολιτικά και όχι ιατρικά κίνητρα. Αλλά το τονίζω για άλλη μία φορά διότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, κάνουν τα πολιτικά τους παιχνίδια οκ Αστική Δημοκρατία έχουμε ευτυχώς και όχι Κομμουνισμό άρα στο δικά μας καθεστώς αυτό επιτρέπεται. Αλλά αν θέσουν σε αληθινό κίνδυνο την ζωή αυτού του ανθρώπου και πάθει κάτι διότι δεν αφήνουν το ΕΚΑΒ να τον εξετάσει και τον πάνε μόνον στο δικό τους νοσοκομείο στην άλλη άκρη της Αθήνας ή όταν ζαλίζεται τον πάνε σε ξενοδοχείο αντί για νοσοκομείο θα έχουν όλη την ποινική ευθύνη πάνω τους. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας προσφέρουμε κάθε διαθέσιμη δύναμη μας για να μην κινδυνεύσει, αυτοί μας εμποδίζουν άρα θα φταίνε”.