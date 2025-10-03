Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 96-103: Ήττα για τους «πράσινους» στην Euroleague

Την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague γνώρισε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε υπνωτισμένη στο ΟΑΚΑ, δεν έπαιξε άμυνα σε κανένα σημείο του αγώνα και ηττήθηκε δίκαια από την Μπαρτσελόνα με 103-96.

Τρομερό παιχνίδι από Χουάντσο και Σλούκα, σε κάκιστη βραδιά Ναν, Σορτς και Χολμς.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση! Είναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-11 στο τρίλεπτο έχοντας 0/4 εντός παιδιά και 3 λάθη, κάτι που ανάγκασε τον Άταμαν να καλέσει τάιμ άουτ (στο 0-8) και να αλλάξει τα 4/5 της πεντάδας του ώστε να αλλάξει και η εικόνα του αγώνα. Και το κατάφερε στο 100%!

Ο Κώστας Σλούκας «οργίασε» στην δημιουργία, ο Τσέντι Όσμαν πρόσφερε την ενέργεια που είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός τη δεδομένη χρονική στιγμή, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να απαντήσουν με δικό τους σερί 13-0 και να πάρουν προβάδισμα με 13-11! Αν και το μομέντουμ έλεγε «Παναθηναϊκός», οι «μπλαουγκράνα» δεν πανικοβλήθηκαν και με δικό τους 7-0 πήραν εκ νέου τα ηνία του αγώνα (13-18) ενώ έφτασαν και στο +9 (17-26) με τη λήξη του δεκαλέπτου.

Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα ο Παναθηναϊκός είχε 6/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5-2 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 5 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Μπαρτσελόνα (Κέιλ 5π., Τόρις 5π., Μπίλι 5π.) είχε 5/10 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 1/2 βολές, 5-5 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες για μόλις 2 λάθη.

Η Μπαρτσελόνα είχε φέρει το ματς στα μέτρα της και για δεύτερη σερί φορά μέσα στο παιχνίδι δεν πανικοβλήθηκε όταν είδε την ελληνική ομάδα να επιστρέφει και να παίρνει εκ νέου τα ηνία του αγώνα (35-33) έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 18-7. Ο Κέντρικ Ναν είχε χρεωθεί με τρία φάουλ με αποτέλεσμα να περάσει στον πάγκο και να χαθεί το σημαντικότερο σημείο αναφοράς στην πράσινη επίθεση. Κάτι που έδωσε την ευκαιρία στους Καταλανούς να επιστρέψουν.

Με σερί 8-0 βρέθηκαν εκ νέου στο +6 (35-41) συνεχίζοντας την εικόνα που επικρατούσε και στην μεγαλύτερη διάρκεια του α’ ημιχρόνου. Μάλιστα η διαφορά έφτασε και στο +9 για την ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια (40-49) έχοντας βάλει σε μεγάλους μπελάδες την ελληνική άμυνα. Ειδικά στα ριμπάουντ καθώς στο πρώτο μισό του αγώνα (45-51) η Μπαρτσελόνα είχε μαζέψει 11 επιθετικά ριμπάουντ.

Ένα ημίχρονο όπου ο Παναθηναϊκός ήταν κακός αμυντικά, με τον Χουάντσο να τον οδηγούσε στην επίθεση (13π., 2/3δίπ., 3/4τρ., 5ριμπ., σε 15’) και συνολικά οι «πράσινοι» είχαν 10/24 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 13/14 βολές, 10-9 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 7 λάθη, ενώ οι Ισπανοί (Σενγκέλια 10π., Μπίλι 8π.) είχαν μετρήσει 12/24 δίποντα, 7/17 τρίποντα, 6/8 βολές, 9-11 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 4 λάθη.

Όχι μόνο δεν άλλαξε η εικόνα του αγώνα μετά την έναρξη του β’ ημιχρόνου, αλλά η Μπαρτσελόνα παρουσιάστηκε ακόμα πιο πιεστική στην άμυνα της, δυσκολεύοντας όλες τις προσπάθειες των «πρασίνων». Η καλή της άμυνα αποτυπώθηκε και στην επίθεση, εκεί όπου αντίστοιχα δεν λειτούργησε τίποτε απολύτως στην άμυνα της ελληνικής ομάδας. Η διαφορά έφτασε στο +11 για την Μπαρτσελόνα (48-59 στο 22’) και λίγο αργότερα και στο +12 (54-66) έχοντας επιβάλλει πλήρως τον (αμυντικό της κυρίως) ρυθμό στο «TELEKOM CENTER Athens».

Στο τελευταίο κομμάτι της 3ης περιόδου, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση. Με τον Κώστα Σλούκα να δίνει το έναυσμα (10π., 6ασ.,3ριμπ.) και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τα «πράσινα» (19π.. 6ριμπ.) το «τριφύλλι» μπόρεσε να μειώσει έως και το τέλος του δεκαλέπτου στους έξι πόντους (69-75) προσπαθώντας να επιστρέψει στο ματς. Είχε και τις ευκαιρίες να μειώσει ακόμα περισσότερο χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν στάθηκε αρκετό για τον Παναθηναϊκό. Τίποτε δεν λειτουργούσε σωστά για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν καθώς είδε τους Καταλανούς να «απαντούν» με μπαράζ τριών πόντων και να εκτοξεύουν τον δείκτη του σκορ στο +15 (69-84) στο 32'. Όποιες προσπάθειες και αν έκανε στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός δεν... έπιασαν τόπο με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αποφύγει την ήττα από τους Καταλανούς.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103.