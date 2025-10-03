Άρτα: Το πρωί του Σαββάτου η εκταφή της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο

Το πρωί του Σαββάτου (4.10.25) θα πραγματοποιηθεί, με εντολή εισαγγελέα, η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης η εισαγγελία της Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, στην υπόθεση θανάτου της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο.

Επίσης, με εντολή του εισαγγελέα έχει αφαιρεθεί ο ιατρικός φάκελος της Σπυριδούλας και έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας.

Οι γιατροί του νοσοκομείου Άρτας χορήγησαν αντιβίωση και η 28χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ, που τελικά της στοίχισε τη ζωή.

Η οικογένεια της 28χρονης είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, παράλληλα με το αίτημα εκταφής.

Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας στην Άρτα που ήταν έγκυος στον δεύτερο μήνα και είχε πάει λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο με κολπική αιμορραγία, δεν γνώρισε ότι είχε σχετικό δικαίωμα με αποτέλεσμα να μην έχει ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων.