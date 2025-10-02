Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πατρών

Τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη που είναι ο προστάτης της Δικαιοσύνης, τιμά η εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 3 Οκτωβρίου.

Στην Πάτρα απόψε Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, στις 18.30 στη διάρκεια του πανηγυρικού αρχιερατικού εσπερινού στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην οδό Ευβοίας 76 στα Ζαρουχλέικα, θα γίνει αρτοκλασία που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, το Εφετείο Πατρών & ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Αχαΐας υπέρ υγείας των μελών τους.

Ανήμερα την Παρασκευή 3-10 στην Θεία λειτουργία θα χοροστατήσει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.