Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πατρών

Απόψε Πέμπτη 2/10, παραμονή της εορτής στη διάρκεια του εσπερινού θα γίνει αρτοκλασία του Δικηγορικού Συλλόγου και του Εφετείου Πατρών
Τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη που είναι ο προστάτης της Δικαιοσύνης, τιμά η εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 3 Οκτωβρίου.
Στην Πάτρα απόψε Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, στις 18.30 στη διάρκεια του πανηγυρικού αρχιερατικού εσπερινού στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην οδό Ευβοίας 76 στα Ζαρουχλέικα, θα γίνει αρτοκλασία που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, το Εφετείο Πατρών & ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Αχαΐας υπέρ υγείας των μελών τους.
Ανήμερα την Παρασκευή 3-10 στην Θεία λειτουργία θα χοροστατήσει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.
Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, είναι ο πολιούχος Άγιος των Αθηνών και υπάρχει μεγαλοπρεπής ιερός αός αφιερωμένος στη μνήμη του στο Κολωνάκι. Είναι προστάτης των Δικαστικών και του Δικαστικού Σώματος.
Όπως διαβάσαμε στην wikipedia, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το ένατο έτος μετά από την γέννηση του Χριστού. Διετέλεσε μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Υπήρξε ένας από τους πρώτους Αθηναίους που πίστεψαν στον Χριστό.
