Η Μαρίνα Σάττι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025

Η φετινή υποψηφιότητα της Μαρίνας Σάττι στα UK Music Video Awards έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή χρονιά για την πολυπλατινένια δημιουργό, που γεφυρώνει τις παραδοσιακές ρίζες με τον ήχο του μέλλοντος.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου, με τα UK Music Video Awards (UK MVAs) να μοιράζονται ανάμεσα σε υποψήφιους για 39 διαφορετικές κατηγορίες που “γιορτάζουν” τη δημιουργικότητα, την τεχνική αρτιότητα και την καινοτομία στα μουσικά βίντεο.

Το clip του “LOLA” της Σάττι σκηνοθετήθηκε από το δημιουργικό δίδυμο Fa & Fon και παράχθηκε από τη NOMAD Productions. Η αισθητική του είναι έντονα στιλιζαρισμένη, με έμφαση στον μαξιμαλισμό και την υπερβολή, παρουσιάζοντας τη Μαρίνα στον ρόλο της “LOLA”, μιας υπερμεγέθους διασημότητας που κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης, τα εξώφυλλα περιοδικών και τις τηλεοπτικές εκπομπές.