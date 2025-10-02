Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποχαιρετά την «ηρωίδα του πλανήτη» Τζέιν Γκούντολ

Χάσαμε μια πραγματική ηρωίδα για τον πλανήτη, πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους και αγαπημένη φίλη, ανέφερε στην αρχή της ανάρτησής του στο instagram ο 50χρονος σταρ
Η είδηση του θανάτου της σπουδαίας Βρετανής πρωτευοντολόγου, ακτιβίστριας & ανθρωπολόγου Τζέιν Γκούντολ - Jane Goodall, ενώ βρισκόταν στο Λος Άντζελες για μία ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, έχει σκορπίσει παγκόσμια θλίψη.
Ο 50χρονος σταρ του κινηματογράφου και υποστηρικτής του περιβάλλοντος, Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio), στενός φίλος και συνεργάτης της Γκούντολ στον χώρο του περιβαλλοντικού ακτιβισμού, εξέφρασε τη θλίψη του, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
«Σήμερα χάσαμε μια πραγματική ηρωίδα για τον πλανήτη, πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους και αγαπημένη φίλη» αναφέρει στην αρχή της ανάρτησής του ο διάσημος σταρ.
Ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Αφρική πριν από δεκαετίες, η Τζέιν Γκούντολ κατέγραψε τα ζώα να χρησιμοποιούν εργαλεία και να κάνουν άλλες δραστηριότητες που προηγουμένως θεωρούνταν αποκλειστικότητα των ανθρώπων. Η σημαντική αυτή επιστήμων πρωτευοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ, γνωστή για την πρωτοποριακή έρευνα στους χιμπατζήδες και την παγκόσμια περιβαλλοντική της δράση, έσβησε σε ηλικία 91 ετών την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο που είχε ιδρύσει η ίδια. Είχε γεννηθεί στις 3 Απριλίου του 1934.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, η Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια ενώ βρισκόταν στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο μιας περιοδείας της στις ΗΠΑ.
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έγραψε επίσης στην ανάρτηση του στο instagram πως η Γκούντολ αφιέρωσε τη ζωή της στην προστασία του πλανήτη δίνοντας φωνή και τη δέουσα προσοχή στα άγρια ζώα και στο οικοσύστημα τους. Κυρίως επικεντρώθηκε στους χιμπατζήδες της Τανζανίας κάνοντας μία ενδελεχή και πρωτοποριακή έρευνα.
«Οι ανακαλύψεις της Δρ Γκούντολ ως ηθολόγου έφεραν επανάσταση στην επιστήμη και ήταν ακούραστη υπέρμαχος της προστασίας και της αποκατάστασης του φυσικού κόσμου» ανέφερε το ινστιτούτο που ίδρυσε η ίδια.
Η Γκούντολ ανέτρεψε τους επιστημονικούς κανόνες της εποχής, δίνοντας στους χιμπατζήδες ονόματα αντί για αριθμούς, παρατηρώντας τις ξεχωριστές προσωπικότητές τους, τις οικογενειακές σχέσεις τους και τα συναισθήματά τους.
"Για δεκαετίες η γυανίακα αυτή ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με αστείρευτη ενέργεια αφυπνίζοντας γενιές ανθρώπων για το συσικό μας περιβάλλον και την ανάγκη σεβασμού και προστασίας του", έγραψε τέλος ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο για την Γκούντολ.
