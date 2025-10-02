Πάτρα: «Άνθρωποι και ζώα στον ίδιο πλανήτη», Εκπαιδευτική δράση για παιδιά

Στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές δράσεις στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων (4 Οκτωβρίου), αυτό το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, μία εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά όπου θα καταγραφούν σκέψεις και ιδέες για την φροντίδα των ζώων.

Επίσης, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μιλάμε για σπουδαίους ανθρώπους και επιστήμονες, όπως η Jane Goodall, που φρόντισαν τα ζώα και ήταν δίπλα τους. Με αφορμή τα βιβλία της, θα ζωγραφίσουμε και θα συζητήσουμε, ξεφυλλίζοντας βιβλία με θέματα σχετικά με τα ζώα καθώς και τα βιβλία της Goodall «Οι νεαροί χιμπατζήδες του Γκόμπε», «Ο αετός και ο τρυποκάρυδος» και «Ο γιατρός ασπρούλης» από τις εκδόσεις Πατάκη.

Η Jane Goodall, μία από τις σημαντικότερες πρωτευοντολόγους του 20ού αιώνα και γνωστή ακτιβίστρια για την προστασία της φύσης, υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης επιστήμης, με δεκάδες επιστημονικά βραβεία και ευρεία αναγνώριση.