Η πρώτη δράση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων για τη νέα σχολική χρονιά

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, διοργανώνεται Ημερίδα Υγείας για γονείς και παιδιά, με έμφαση στην πρόληψη και την ενημέρωση για ζητήματα παιδικής υγείας.

Η ανακοίνωση της Ένωση αναφέρει τα εξής:

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων, σε συνδιοργάνωση με το Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, ξεκινά τη φετινή σχολική χρονιά με μία σημαντική Ημερίδα Υγείας, αφιερωμένη στην πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας των παιδιών μας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο του 16ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, από τις 10:00 έως τις 12:30.

Γιατροί και ειδικοί του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων θα ενημερώσουν τους γονείς για επίκαιρα και ουσιαστικά θέματα που αφορούν

την παιδική υγεία, όπως:

-Διαταραχές ύπνου και σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας

-Τροφικές αλλεργίες

-Προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος

-Ορθοπαιδικά προβλήματα παιδιών και εφήβων

-Εγκαύματα και πρόληψη

-Συγκοπτικά επεισόδια

-Μεσογειακή αναιμία

Παράλληλα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δημιουργικές δράσεις με την υποστήριξη της ΕΛ.ΠΑΙ.Δ. (Ελληνική Παιδαγωγική Δράση) και του Rolling Academy, ζώντας ένα ξεχωριστό ταξίδι γνώσης, συναισθημάτων και συνεργασίας.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Για καλύτερη οργάνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν στον σύνδεσμο: https://forms.gle/Vj7UqkVq7tK3EgGSA

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων και το Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων προσκαλούν όλους τους γονείς και τα παιδιά να συμμετάσχουν σε αυτή την πρώτη δράση για τη φετινή χρονιά, με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και –πάνω απ’ όλα– τη φροντίδα της υγείας των παιδιών μας.