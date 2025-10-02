Χριστίνα Αλεξοπούλου: Καταθέσαμε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τα αιτήματα της Δυτικής Αχαΐας για την ευλογιά

Συνάντηση εργασίας για τη ζωονόσο της ευλογιάς που πλήττει τη Δυτική Αχαΐα, μετά τις φωτιές του καλοκαιριού, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2-10-2025.

Στη συζήτηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, συμμετείχαν: η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Θανασούλιας, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λακκόπετρας, Χρήστος Μπεκίρης, ο Πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Δυτικής Αχαΐας, Γιώργος Βεσκούκης, οι κτηνοτρόφοι Βασίλης Γκοτσόπουλος και Φώτης Μπεκίρης, όπως και ο εκπρόσωπος της παράταξης «Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα», Βασίλης Γκοτσόπουλος.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου έθεσε στον Υπουργό κ. Τσιάρα το πλαίσιο των αιτημάτων που ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας, το οποίο καταγράφει την κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς μέχρι σήμερα έχουν πληγεί 117 κτηνοτροφικές μονάδες και έχουν θανατωθεί περισσότερα από 9.000 ζώα, με σημαντικές συνέπειες τόσο στο εισόδημα των παραγωγών όσο και στην τοπική οικονομία συνολικά.

Τα αιτήματα που τέθηκαν προς τον Υπουργό συνοψίζονται σε:

· Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες κτηνοτρόφους για την κάλυψη βασικών αναγκών.

· Αποζημιώσεις για τις απώλειες σε ζώα, ζωοτροφές και χαμένο εισόδημα.

· Ειδικά προγράμματα απασχόλησης και στήριξης των οικογενειών που έμειναν χωρίς πόρους.

· Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και «πάγωμα» δανείων.

· Άμεση στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό και εντατικοποίηση των ελέγχων και απολυμάνσεων.

· Σχέδιο ανασυγκρότησης του κτηνοτροφικού τομέα με στήριξη για επανεκκίνηση των μονάδων.

· Επιστημονική διερεύνηση της δυνατότητας προγράμματος εμβολιασμού, χωρίς επιβάρυνση των κτηνοτρόφων.

Όπως τόνισε ο Κώστας Τσιάρας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, μεταξύ των οποίων:

· Η αποζημίωση των κτηνοτρόφων με 250 ευρώ ανά θανατωθέν ζώο, ποσό που αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

· Η διάθεση επιπλέον κονδυλίου ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη αποζημιώσεων ζώων που θανατώθηκαν μετά τον Μάρτιο.

· Η χορήγηση αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές, ώστε να καλυφθεί μέρος του κόστους που είχαν ήδη επωμιστεί οι κτηνοτρόφοι.

· Η καταβολή αποζημιώσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, με ήδη εκταμιευμένα ποσά που φτάνουν τα 4,7 εκατ. ευρώ για απώλειες ζώων και 785 χιλ. ευρώ για ζημιές από περιοριστικά μέτρα.

· Η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας, όπως η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων, η καραντίνα, η απαγόρευση μετακινήσεων ζώων, οι εντατικοί έλεγχοι και οι απολυμάνσεις, καθώς και το κλείσιμο σφαγείων σε προσβεβλημένες περιοχές.

· Η ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ (Μέτρο 5.2), που δίνουν τη δυνατότητα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου και επανεκκίνησης των κτηνοτροφικών μονάδων.

· Η πρόβλεψη για επιδοτήσεις ζωοτροφών, ανάλογα με τη διάρκεια του εγκλεισμού και την περιοχή, ώστε να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση των παραγωγών.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου έθεσε στον Υπουργό το μείζον ζήτημα της επέκτασης του φράγματος Πηνειού, για την υδροδότηση της Δυτικής Αχαΐας. Τόσο ο κ. Τσιάρας όσο και η κα. Αλεξοπούλου δεσμεύτηκαν να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα, ώστε να επιταχυνθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, η κα Χριστίνα Αλεξοπούλου τόνισε τα εξής:

«Ζήτησα από τον Υπουργό -και τον ευχαριστώ πολύ- τη συνάντηση αυτή, στην οποία θέσαμε συνολικά τα ζητήματα που απασχολούν τη Δυτική Αχαΐα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία προστίθεται στην ήδη δύσκολη κατάσταση μετά τις φωτιές του καλοκαιριού. Με συντονισμό ενεργειών καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να μην επηρεαστεί η τοπική οικονομία, η κοινωνική συνοχή και η προοπτική της Δυτικής Αχαΐας. Για τους λόγους αυτούς καταθέσαμε σήμερα τα αιτήματα των τοπικών φορέων, που υπερψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας, ώστε να υπάρξουν επιπρόσθετες λύσεις.

Στέκομαι διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, που σήμερα κλονίζονται. Εκπροσωπώντας κάθε Αχαιό αγρότη και κτηνοτρόφο, που θέλει να μείνει στον τόπο του, ζήτησα να εξαντληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια ενίσχυσής τους.