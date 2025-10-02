Βράβευση παιδιού του Κέντρου Πρόνοιας για την εισαγωγή του στο ΕΛΜΕΠΑ

Μια ξεχωριστή στιγμή χαράς και περηφάνιας έζησε το Σκαγιοπούλειο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας, με αφορμή την εισαγωγή ενός παιδιού του στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Η ανακοίνωση του Σκαγιοπουλείου αναφέρει τα εξής:

Ένα παιδί του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας άνοιξε τα φτερά του - Βράβευση για την εισαγωγή του στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η χαρά και η συγκίνηση περίσσεψαν αυτές τις ημέρες. Ένας απο τους μαθητές μας πέτυχε τον μεγάλο του στόχο, την εισαγωγή του στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η βράβευσή του δεν ήταν απλώς μια τυπική αναγνώριση. Ήταν ένα μήνυμα ελπίδας και ένα φωτεινό παράδειγμα για τα παιδιά που μεγαλώνουν στο Κέντρο, τα οποία αγωνίζονται καθημερινά για να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο.

Με συγκίνηση, η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Κέντρου στάθηκαν διπλα στον μαθητή για να του πουν ένα μεγάλο «μπράβο» και να του ευχηθούν η επιτυχία αυτή να ειναι η αρχή για μια καινούρια ζωή, γεμάτη όνειρα και κατακτήσεις.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα παιδιά, όχι απλά φροντίζοντας τις καθημερινές τους ανάγκες, αλλά και ως συνοδοιπόρος στα όνειρά τους.