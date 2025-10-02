Η OpenAI εκθρόνισε τη SpaceX με αποτίμηση ρεκόρ 500 δισ. δολαρίων

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, κατέγραψε νέο ρεκόρ αποτίμησης, ολοκληρώνοντας μια συμφωνία δευτερογενούς πώλησης μετοχών αξίας 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που ανεβάζει τη συνολική αξία της εταιρείας στα 500 δισ. δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή την καθιστά την πιο πολύτιμη νεοφυή επιχείρηση παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω τη SpaceX του Έλον Μασκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloombgerg, sτη συναλλαγή συμμετείχε μια ομάδα κορυφαίων επενδυτικών σχημάτων, ανάμεσά τους οι Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX του Άμπου Ντάμπι και T. Rowe Price. Η πώληση αφορά μετοχές που κατείχαν τωρινοί και πρώην εργαζόμενοι της OpenAI, προσφέροντάς τους ρευστότητα και αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην εκρηκτική ανάπτυξη της εταιρείας.

Η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία για την εσωτερική δυναμική της OpenAI. Οι μεγάλες αμερικανικές startups συνηθίζουν να διευκολύνουν τέτοιου είδους πωλήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στο προσωπικό τους να κεφαλαιοποιήσει μέρος της αξίας που έχει δημιουργηθεί. Ωστόσο, στην περίπτωση της OpenAI, οι πωλήσεις έμειναν κάτω από το ανώτατο όριο των 10 δισ. δολαρίων που είχε εγκρίνει η διοίκηση. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται από αναλυτές ως ψήφος εμπιστοσύνης των εργαζομένων στη μελλοντική πορεία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Η αποτίμηση των 500 δισ. δολαρίων αντιπροσωπεύει εντυπωσιακή άνοδο σε σχέση με τον περασμένο γύρο χρηματοδότησης, όταν η OpenAI είχε αποτιμηθεί στα 300 δισ. δολάρια με τη συμμετοχή της SoftBank σε επένδυση ύψους 40 δισ. δολαρίων. Η νέα συναλλαγή επιβεβαιώνει τη στροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την τεχνητή νοημοσύνη, έναν τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Ταυτόχρονα, η OpenAI βρίσκεται σε μια δύσκολη μάχη για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων. Η Meta Platforms έχει δημιουργήσει μια ειδική ομάδα για την ανάπτυξη υπερνοημοσύνης, προσφέροντας δελεαστικά πακέτα απολαβών που φτάνουν σε επίπεδα εννέα ψηφίων, ενώ αντίστοιχες κινήσεις καταγράφονται και από άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η δυνατότητα των εργαζομένων της OpenAI να πουλήσουν μετοχές λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο παραμονής, μειώνοντας την πιθανότητα απωλειών σε κρίσιμα στελέχη.

Η OpenAI, υπό την ηγεσία του Σαμ Άλτμαν, επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας της και στη φιλοδοξία να παραμείνει στην αιχμή της έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη. Η σημερινή αποτίμηση δεν είναι μόνο αριθμητικό μέγεθος, αλλά και ένδειξη της τεράστιας προσδοκίας που έχει καλλιεργηθεί γύρω από τις δυνατότητες των γλωσσικών μοντέλων και των εφαρμογών τους σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Με την τελευταία αυτή εξέλιξη, η OpenAI δεν εδραιώνει απλώς την ηγετική της θέση στην αγορά. Στέλνει επίσης μήνυμα σε ανταγωνιστές και επενδυτές: η κούρσα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη έχει μόλις αρχίσει, και η ίδια σκοπεύει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή.