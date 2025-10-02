Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Τροχαίο δυστύχημα με έναν 44χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με μηχανή σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος 44χρονος είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο και τον 44χρονο αναβάτη από το πατίνι.