Τα ολυμπιακά ιδεώδη στην Ομογένεια

Σε μια δημιουργική ατμόσφαιρα και σε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση διεξήχθη στης 23/9/2025, στο Υπουργείο Εξωτερικών η προγραμματισμένη συνάντηση των μελών του Δ.Σ του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, του Αντιπροέδρου Διεθνών σχέσεων, κύριο Πάππα Κωνσταντίνο, της υπεύθυνης Δημοσίων σχέσεων κυρίας Ηλιοπούλου Ζωής, του Πρόεδρου του Συλλόγου Καλών Τεχνών «Κωστής Παλαμάς» Δρ.Μαλλιά Θεόδωρου και της Προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού, Γιάχου Γεωργίας με τον υφυπουργό του Απόδημου Ελληνισμού κύριο Ιωάννη Λοβέρδο, από την οποία ευελπιστούμε την έμπρακτη στήριξη και επίλυση σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τον απανταχού Ελληνισμό μας όπου πάλλεται η ψυχή της Ελλάδας μας.

Διαβάζουμε σε ανακοίνωση του Συλλόγου, πως "Τα θέματα προς συζήτηση επικεντρώθηκαν κυρίως

α) στην μεγάλη ανάγκη εξυπηρέτησης και επίλυση προβλημάτων από τις κατά τόπους πρεσβείες και προξενεία των ομογενών, την στήριξη της Ελληνικής Παιδείας για τα παιδιά των αποδήμων και τις σημαντικές συνεργασίες και παρεμβάσεις των ομογενών σε εθνικά, επιχειρηματικά και κοινωνικά θέματα.

β) Επίσης ενημερώθηκε ο Υφυπουργός και οι υπηρεσίες απόδημου Ελληνισμού σχετικά με τις Διεθνείς εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στον Ελληνισμό της Αμερικής και Καναδά(New Jersey-New York-San Francisco-Los Angeles-Montreal), από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» καθηγητή Μαλλιά Θεόδωρο την Πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού κυρία Γιάχου Γεωργία, με την στήριξη των προαναφερθέντων φορέων μας με σκοπό την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των ομογενών μας και λάτρεις του Ολυμπισμού για την προβολή και ανάδειξη των Ολυμπιακών Ιδεωδών, της Ολυμπιακής Παιδείας και την καλλιέργεια της «Αριστείας» στα πλαίσια του «Ευ Αγωνίζεσθαι» για την διαμόρφωση του ιδανικού Νέου, ιδιαίτερα την χρονική αυτή περίοδο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων « Λος Άντζελες 2028».

Τονίσθηκε στον Υφυπουργό η αναγκαιότητα στήριξης του Υπουργείου και των πρεσβειών μας στην σημαντική αυτή κίνηση της ομάδας των ομογενών μας για την ανάδειξη του Ολυμπιακού Πνεύματος και ζητήθηκε η στήριξη παρόμοιων εκδηλώσεων επ΄οφελεία των απανταχού Νεολαιών μας.

Ο Αξιότιμος Υφυπουργός μας υποσχέθηκε να συνδράμει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενημερώνοντας άμεσα και στηρίζοντας τις πρεσβείες και τους κατά τόπους προξένους, ιδιαίτερα του Λος Άντζελες όπου ενεργοποιείται η Πρόξενος κυρία Βαλασοπούλου Χριστίνα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για συνεργασία με τους φορείς που υλοποιούν το Ολυμπιακό αυτό κίνημα στον απανταχού Ελληνισμό και στα τμήματα Ελληνικών σπουδών των Πανεπιστημίων της Αμερικής για την προβολή και ανάδειξη των Ολυμπιακών ιδεωδών.

Στον υφυπουργό κύριο Λομβέρδο Ιωάννη, απονεμήθηκε το μνημειώδες βιβλίο-λεύκωμα με τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ-ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ», ένα οδοιπορικό στην διαμόρφωση του Ολυμπιακού Πνεύματος από την εμφάνιση του Αθλητισμού, την Μινωική εποχή μέχρι τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και το βιβλίο-λεύκωμα με τίτλο «Οι καλλιτέχνες δημιουργούν Πολιτισμό» μια εκτενή αναφορά στην διάσωση και ανάδειξη της οικίας Παλαμά σε Κέντρο Πολιτισμού-Ολυμπισμού και την μέχρι σήμερα σημαντική προσπάθεια με Διεθνή στήριξη, για την ανάδειξη από την UNESCO του Ολυμπιακού ύμνου ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, πονήματα του Προέδρου του Συλλόγου και συγγραφέα Δρ. Θεόδωρου Μαλλιά.