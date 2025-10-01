«Μας χτυπούσε για δύο ενοίκια»- Ο ιδιοκτήτης ξυλοκόπησε 86χρονο και την 74χρονη σύζυγό του

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με το περιστατικό στην Άνοιξη, όπου μια οικογένεια έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που νοίκιαζαν.

Ο δράστης δικαιολόγησε την πράξη του λέγοντας πως η οικογένεια του χρωστούσε ενοίκια.

Έντρομη η οικογένεια, αμέσως μετά το περιστατικό, έβαλε τα υπάρχοντά της στο αμάξι και έφυγε.

Σύμφωνα με το Mega, ο 31χρονος ισχυρίστηκε ότι του χρώσταγαν 4 ενοίκια γι’ αυτό τους πλάκωσε στο ξύλο.

"Εμείς τα έχουμε καταθέσει όλα, τα έχουν πάρει αστυνομικοί όλα, αυτή τη στιγμή η μάνα μου είναι με σπασμένο ισχίο στο νοσοκομείο. Την τράβηξε και την έσυρε στα σκαλοπάτια. Είχε μαχαίρι ο ένας", λέει ένοικος που δέχτηκε επίθεση.

O 31χρονος συνελήφθη αλλά ο συνεργός του αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Ο 31χρονος και ο άγνωστος άνδρας μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα κρατώντας ρόπαλο και μαχαίρι και χτυπώντας όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Χτύπησαν έναν 86χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με εκδορές στα χέρια, την 74χρονη σύζυγό του, τον 44χρονο γιο του ηλικιωμένου αλλά και την εγκυμονούσα σύζυγο του 44χρονου, η οποία είναι σε κατάσταση σοκ από τα όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της.

"Όλα έγιναν για δύο ενοίκια, εκεί μέναμε τέσσερα χρόνια. Ήρθε και μας επιτέθηκε ενώ καθόμασταν στην κουζίνα. Δεν έχουμε δημιουργήσει ξανά πρόβλημα. Εμένα με χτύπησε στο πόδι, θα χειρουργηθώ την Παρασκευή", δήλωσε η ηλικιωμένη που έπεσε θύμα της επίθεσης.

Πέρα από τον ξυλοδαρμό, ακόμα και το αμάξι της οικογένειας βρέθηκε καμένο. Όλα δείχνουν πως και αυτό συνδέεται πάλι με τα ενοίκια.