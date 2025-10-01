Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας το 3ο Πανελλήνιο Forum Πολιτιστικών Φορέων στο Αίγιο

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Αιγιαλείας και η Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιαλείας, διοργανώνουν την κεντρική εκδήλωση του «3ου Πανελλήνιου Forum Πολιτιστικών Φορέων», που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου.

Το Forum θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και του Διεθνούς Ιδρύματος Γιάννη Κουτσοχέρα και Λένας Στρέφη-Κουτσοχέρα

Το 3ο Πανελλήνιο Forum Πολιτιστικών Φορέων αποτελεί τη μεγαλύτερη πανελλήνια συνάντηση συλλόγων και φορέων πολιτισμού και θα διεξάγεται από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2025, στο Αίγιο.

Για πρώτη φορά, στο Αίγιο θα παραβρεθούν:

· Πάνω από 30 πρόεδροι Ομοσπονδιών και Ενώσεων

· Πάνω από 70 πρόεδροι Συλλόγων από όλη τη χώρα

· Εκπρόσωποι Πανεπιστημίων, φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιχειρηματίες

· Περισσότεροι από 10 καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν τα έργα τους

Στόχος του 3ου Πανελλήνιου Forum Πολιτιστικών Φορέων είναι να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο του πολιτισμού ως μοχλού Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης κοινωνικής συνοχής και εξωστρέφειας. Μέσα από αυτή τη μοναδική συνάντηση θα αναπτυχθεί ένας διάλογος γύρω από τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό, τον τουρισμό και την κοινωνική ανάπτυξη, μετατρέποντας το FORUM σημείο συνάντησης και συνδημιουργίας.

Η κεντρική θεματολογία του FΟRUM θα αφορά τη ‘’Συμμαχία αλλά και τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό, τον Εθελοντισμό και το Ευ Ζην’’, με σκοπό τη διερεύνηση και τη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου ανάπτυξης μέσα από τον πολιτισμό.